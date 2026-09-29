Cụ ông 90 tuổi trở thành nhà vô địch thể hình và triết lý: 'Tôi không muốn thua cuộc trước cuộc đời'

Ông Riyoku Kanazawa, người đang điều hành một trung tâm thể thao tại thành phố Hiroshima đã giành chiến thắng ở hạng mục dành cho người từ 85 tuổi trở lên, tại Giải vô địch thể hình Japan Masters. Ông đã giành được danh hiệu vô địch quốc gia Nhật Bản lần thứ 19, bổ sung vào bộ sưu tập thành tích gồm 17 lần vô địch giải Masters và hai lần vô địch giải Japan Championships trước đó.

Sau chiến thắng này, ông Kanazawa chia sẻ: "Tôi có thể trở thành nhà vô địch Nhật Bản lần thứ 19 là nhờ luôn giữ vững tinh thần không chịu khuất phục trước cuộc đời. Tôi muốn tiếp tục thi đấu cho đến năm 93 tuổi và thiết lập nhiều kỷ lục đẳng cấp thế giới".

Ông Kanazawa bắt đầu tập thể hình từ năm 20 tuổi. Ông khởi đầu bằng việc tập luyện sức mạnh để xây dựng vóc dáng và đã duy trì thói quen tập luyện suốt khoảng 70 năm qua.

Một trong những bí quyết giúp ông duy trì thể lực tốt là việc tập luyện đều đặn. Ông Kanazawa dành hai giờ mỗi ngày để tập luyện, luân phiên các nhóm cơ tùy theo từng ngày trong tuần. Ông giải thích rằng, điều quan trọng là phải tập trung vào các nhóm cơ cụ thể, kích thích chúng mạnh mẽ và tập luyện cho đến khi cơ bắp đạt đến trạng thái mỏi.

Ông cũng duy trì thói quen ăn uống ổn định. Kể từ năm 50 tuổi, ông luôn tuân thủ chế độ ăn kiểu Nhật, với các món chủ đạo là cơm trắng, súp miso và natto. Gần đây, ông tiết lộ rằng, mình ăn một hộp quả việt quất mỗi ngày.

Trong năm nay, ông Kanazawa cũng sẽ thử sức với một thử thách mới. Ông dự định lần đầu tiên tham gia tranh tài ở hạng mục "Mixed Pairs" (Cặp đôi nam nữ phối hợp), một nội dung thi đấu thể hình mà nam và nữ sẽ cùng nhau tranh tài như một đội.

Ông quyết định tham gia theo lời mời của một người bạn tập tại phòng gym, người kém ông khoảng 40 tuổi. Cả hai đã cùng nhau tập luyện đều đặn để chuẩn bị cho sự kiện này.