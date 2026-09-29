Wojciech Szewczyk vô địch thế giới billiards 10 2026

Tâm điểm là Giải vô địch thế giới billiards 10 bi nam 2026 với 96 cơ thủ tranh tài, tổng tiền thưởng 300.000 USD. Trong trận chung kết, Wojciech Szewczyk đánh bại cựu vô địch Eklent Kaci (Albania) 3-1, lần thứ hai lên ngôi vô địch thế giới ở nội dung 10 bi. Với chiến thắng này, Wojciech Szewczyk nhận 80.000 USD.

Pia Filler vô địch Poison Saigon Women's 9-Ball Open 2026

Ở nội dung Box Billiards Mixed Doubles Open, cặp Hsieh Chia-Chen và Liu Shasha giành chức vô địch sau khi vượt qua Aloysius Yapp và Silviana Lu với tỷ số 2-1, giải đấu có tổng tiền thưởng 110.000 USD.

Tại Poison Saigon Women's 9-Ball Open 2026, Pia Filler (Đức) ngược dòng đánh bại Shi Tianqi (Trung Quốc) với hai ván cùng tỷ số 4-3 để lên ngôi vô địch.

Các cơ thủ Việt Nam như Dương Quốc Hoàng, Phạm Phương Nam đều chơi thành công ở giải đấu này. Dù vậy, việc TPHCM liên tiếp đăng cai các giải đấu cấp độ thế giới cho thấy billiards Việt Nam đang ngày càng gắn kết với hệ thống thi đấu quốc tế.