Brazil thắng kịch tính trên đất Australia

Brazil không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Australia. Ảnh: Reuters.

Brazil nhập cuộc tốt và sớm dẫn trước ở phút 3 nhờ cú sút căng của Vanderson. Bàn thắng giúp đội khách cầm nhịp, nhưng Australia không bị cuốn theo thế trận và kiên nhẫn chờ cơ hội.

Đội chủ nhà tận dụng rất tốt những khoảng trống Brazil để lộ trước vùng cấm. Phút 30, Circati gỡ hòa từ một tình huống phạt góc. Chỉ bốn phút sau, Metcalfe tung cú sút xa đưa Australia vượt lên 2-1.

Điểm đáng chú ý là Brazil không bị ép liên tục trong quãng thời gian ấy. Hai bàn thua đến từ những thời điểm đội hình dâng cao nhưng tuyến giữa không kịp che chắn, khiến hàng thủ rơi vào thế bị động trước bóng hai và các pha chuyển trạng thái.

Australia không cần quá nhiều cơ hội để gây tổn thương. Chỉ vài tình huống xử lý gọn và quyết đoán cũng đủ để họ đảo ngược tỷ số.

Brazil phản ứng tốt sau khi bị dẫn. Cuối hiệp một, đội khách tăng tốc, ép Australia lùi sâu và tạo sức ép liên tục quanh vùng cấm. Harry Souttar phạm lỗi, giúp Raphinha ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 45+1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Bàn gỡ trước giờ nghỉ giúp Brazil tránh phải bước vào hiệp hai trong thế bị dẫn, đồng thời không cho Australia cơ hội kéo trận đấu về thế phòng ngự phản công thuận lợi.

Sau giờ nghỉ, khác biệt về chiều sâu lực lượng bắt đầu rõ hơn. Ancelotti có nhiều lựa chọn để thay đổi nhịp độ, trong khi Australia dần lùi thấp khi thể lực giảm.

Endrick vào sân và nhanh chóng tạo dấu ấn. Phút 70, tiền đạo trẻ căng ngang để Bruno Guimaraes đệm bóng cận thành, giúp Brazil dẫn lại 3-2.

Từ thời điểm đó, Australia khó giữ được cự ly đội hình. Khi buộc phải đẩy cao tìm bàn gỡ, đội chủ nhà để lộ thêm khoảng trống phía sau, tạo điều kiện cho Brazil khai thác tốc độ.

Phút 80, Vinicius Junior bị phạm lỗi trong vùng cấm rồi tự mình thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 4-2.

Brazil bị Australia dẫn ngược 2-1 trong hiệp một nhưng vẫn lật lại thế trận nhờ chất lượng cá nhân và chiều sâu lực lượng.

Tỷ số cuối cùng cho thấy ưu thế của Brazil, nhưng diễn biến không hề một chiều. Đội bóng của Ancelotti thắng nhờ chất lượng cá nhân, chiều sâu lực lượng và khả năng điều chỉnh tốt hơn trong hiệp hai.

Dù vậy, hai bàn thua vẫn để lại vấn đề cần lưu ý. Khi Brazil đẩy đội hình lên cao, khoảng trống trước hàng thủ đôi lúc xuất hiện khá rõ và tuyến giữa chưa luôn đủ nhanh để bọc lót.

Australia không phải đội duy trì sức ép liên tục, nhưng vẫn ghi hai bàn chỉ trong bốn phút. Với đối thủ mạnh hơn, những khoảng trống tương tự có thể khiến Brazil trả giá nhiều hơn.

Điểm tích cực là Brazil không mất kiểm soát sau khi bị dẫn 2-1. Đội vẫn giữ được cấu trúc, tiếp tục chơi theo kế hoạch và từng bước lấy lại thế trận thay vì lao vào cuộc đôi công.

Chiến thắng 4-2 vì vậy vừa giúp Brazil giải tỏa áp lực, vừa cho thấy Ancelotti vẫn còn việc phải làm. Đội có đủ chất lượng để sửa sai trong 90 phút, nhưng để trở nên ổn định hơn, Brazil cần kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển từ tấn công sang phòng ngự.

Brazil sẽ tiếp tục loạt giao hữu bằng trận gặp Ấn Độ ngày 3/10.