Ngàn trái tim Kỳ Văn gửi bé Tuyết Nhi

Liên đội Trường Tiểu học & THCS Kỳ Văn trao quà hỗ trợ em Tuyết Nhi.

Tại buổi chào cờ đầu tuần, Liên đội Trường Tiểu học và THCS Kỳ Tây cùng cô Nguyễn Thị Như Trang (giáo viên chủ nhiệm lớp 1A) đã trao toàn bộ số tiền 94.721.282 đồng đến gia đình em Nguyễn Thị Tuyết Nhi. Đây là số tiền cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và các nhà hảo tâm quyên góp, hỗ trợ em có thêm kinh phí điều trị bệnh.

Lãnh đạo nhà trường tham dự lễ chào cờ và trao quà cho Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi là nhân vật trong bài viết “Xót xa tình cảnh cô bé lớp 5 mồ côi cha mẹ đang bị chứng bệnh ung thư hành hạ” đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại.

Em sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Văn. Bố qua đời khi em vừa chào đời. Một mình mẹ Nguyễn Thị Huệ gồng gánh nuôi 5 người con. Đúng một năm trước, chị Huệ cũng qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư, để lại các con trong cảnh mồ côi.

Cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ đang phải chống chọi với bạo bệnh.

Tuyết Nhi cùng các anh chị phải nương nhờ người thân và bà con lối xóm. Đầu năm học mới, em tiếp tục nhận tin dữ khi được xác định mắc bệnh ung thư máu.

Bệnh tình diễn biến nặng, người thân phải vay mượn tiền đưa em vào một bệnh viện tại Đà Nẵng điều trị. Những ngày tháng truyền máu, tiêm thuốc và điều trị kéo dài khiến cô học trò nhỏ chưa thể trở lại lớp. Dù vậy, em vẫn mong sớm khỏe lại để được tiếp tục đến trường.

Cô Như Trang trao quà các tấm lòng hảo tâm gửi đến bé Tuyết Nhi.

Trước hoàn cảnh của Tuyết Nhi, Liên đội Trường Tiểu học và THCS Kỳ Tây đã phát động cán bộ, giáo viên, học sinh và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Qua Liên đội và cô Như Trang, số tiền 94.721.282 đồng đã được quyên góp.

Cô Trần Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sức khỏe Tuyết Nhi hiện có một số tiến triển nhưng em vẫn chưa thể trở về nhà để tiếp tục học tập.

“Nhà trường động viên người thân cố gắng chăm sóc, điều trị cho em; đồng thời sử dụng số tiền được hỗ trợ đúng mục đích, phục vụ việc chữa bệnh lâu dài”, cô Bích chia sẻ.

Hơn 42 triệu đồng của bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm thông qua Báo GD&TĐ được trao đến hoàn cảnh em Tuyết Nhi.

Trước đó, ngày 18/9, Báo Giáo dục và Thời đại cùng chính quyền địa phương và nhà trường đã trao hơn 42 triệu đồng tiền bạn đọc, các nhà hảo tâm thông qua Báo hỗ trợ Tuyết Nhi.