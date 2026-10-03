Học viện Quản lý giáo dục kỷ niệm 50 năm thành lập

Thứ trưởng Lê Quân vinh danh các cán bộ, giảng viên Học viện Quản lý giáo dục.

Đổi mới giáo dục gắn với chất lượng quản trị

50 năm trước (ngày 1/10/1976) Trường Cán bộ quản lý giáo dục - tiền thân của Học viện Quản lý giáo dục - được thành lập. Đây là một trong những quyết sách quan trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo trong những năm đầu đất nước thống nhất.

Năm 2006, Học viện Quản lý giáo dục chính thức ra đời, mở ra giai đoạn phát triển về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý giáo dục.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Lê Quân ghi nhận, qua các thời kỳ, dù có những điều chỉnh về mô hình và tổ chức, Học viện luôn kiên định sứ mệnh xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất, năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp.

Theo Thứ trưởng, phía sau sự trưởng thành của nhiều thế hệ cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước là tâm huyết, đóng góp bền bỉ của các thế hệ thầy giáo, cô giáo và nhà khoa học của Học viện.

Tuy nhiên, bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), cùng yêu cầu tinh gọn bộ máy và đổi mới giáo dục đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với chất lượng quản trị cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng nhấn mạnh, mọi chủ trương đổi mới chỉ phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa tại từng cơ sở giáo dục. Điều này phụ thuộc trực tiếp vào năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý.

Từ yêu cầu đó, Thứ trưởng Lê Quân đề nghị Học viện tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Học viện cần xác định rõ chiến lược phát triển, khẳng định vị thế nòng cốt và tập trung nguồn lực vào lĩnh vực cốt lõi là khoa học quản lý giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý.

Cùng với đó, đổi mới căn bản nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng; lấy việc cung cấp giải pháp quản trị thực tiễn làm trọng tâm, gắn với từng vị trí việc làm và cấp học.

Học viện cũng cần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, gắn nghiên cứu với thực tiễn cơ sở; tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng AI có trách nhiệm; đồng thời xây dựng đội ngũ giảng viên và chuẩn hóa văn hóa chất lượng.

Chất lượng không thể chỉ là khẩu hiệu

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục trình bày diễn văn kỷ niệm.

Trong diễn văn kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục - nhấn mạnh dấu ấn của nhiều thế hệ học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý và nhà giáo trưởng thành từ Học viện.

Sau quá trình học tập, nghiên cứu, họ trở về các địa phương, nhà trường, cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục, mang theo tri thức, phương pháp, tư duy quản lý và tinh thần trách nhiệm được bồi đắp tại Học viện.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, kỷ niệm 50 năm không phải để dừng lại ở niềm tự hào, mà là dịp Học viện nhìn lại chặng đường đã qua, nhận diện rõ hơn trách nhiệm và bước vào giai đoạn mới với quyết tâm đổi mới.

Trong bối cảnh đó, sứ mệnh của Học viện càng trở nên quan trọng. Đổi mới giáo dục không chỉ bắt đầu từ chương trình, sách giáo khoa, cơ sở vật chất hay công nghệ, mà còn từ đội ngũ cán bộ quản lý có tư duy chiến lược, năng lực quản trị, khả năng sử dụng dữ liệu, tổ chức thực thi, huy động nguồn lực, xây dựng văn hóa nhà trường và chịu trách nhiệm về kết quả.

Ban Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục tri ân nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ.

Từ dấu mốc 50 năm, Giám đốc Học viện cho rằng, cần xác định rõ hơn vai trò của Học viện: không chỉ là nơi đào tạo, bồi dưỡng theo từng khóa học, mà trở thành trung tâm phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý và quản trị giáo dục; không chỉ truyền đạt tri thức mà còn kiến tạo, kết nối, chuyển giao tri thức và tư vấn chính sách.

Một yêu cầu khác được đặt ra là đổi mới chính mô hình quản trị của Học viện. Theo đó, hoạt động cần được tổ chức theo chiến lược, quy trình, dữ liệu, sản phẩm và kết quả; mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, người chịu trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm đầu ra và tiêu chí đánh giá.

“Chất lượng không thể chỉ là khẩu hiệu; chất lượng phải được đo bằng kết quả thực chất”- PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng nhấn mạnh, đồng thời nhìn nhận, chặng đường phía trước đặt ra nhiều yêu cầu về nguồn lực, cơ chế, cạnh tranh, chuyển đổi số và đổi mới trong từng lĩnh vực.

Từ lịch sử 50 năm, Học viện được kỳ vọng tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao năng lực chuyên môn, quản trị và đổi mới, qua đó đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của hệ thống giáo dục.

Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Quản lý giáo dục quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống 50 năm, xây dựng và phát triển Học viện trên chặng đường mới.