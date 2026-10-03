Vận động giúp tăng cường sức khỏe thể chất, tinh thần và sự kết nối cộng đồng. Ảnh: PATH.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hoạt động thể chất thường xuyên giúp giảm các triệu chứng lo âu, trầm cảm, cải thiện tâm trạng, giấc ngủ, chức năng não bộ và sức khỏe tổng thể. Khi vận động, cơ thể giải phóng các chất trong não bộ giúp con người cảm thấy tự tin và tích cực hơn.

Những lợi ích này không nhất thiết đòi hỏi những thay đổi lớn. Đi bộ, đạp xe, chạy bộ hoặc tham gia một môn thể thao yêu thích đều có thể trở thành những hình thức vận động phù hợp trong đời sống hằng ngày.

Số liệu từ WHO cho thấy, khoảng 31% người trưởng thành và 80% thanh thiếu niên trên toàn cầu chưa đạt mức hoạt động thể chất khuyến nghị.

Tại Việt Nam, tình trạng thiếu vận động ở trẻ em, thanh thiếu niên cũng đáng chú ý. Có tới 91% trẻ em gái và 82% trẻ em trai từ 11 đến 17 tuổi chưa vận động đủ 60 phút mỗi ngày.

WHO nhận định lo âu, trầm cảm và các rối loạn tâm thần khác ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống, khả năng học tập và năng suất lao động của hàng triệu người.

Những con số trên cho thấy vận động cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ rèn luyện thể chất, mà còn là một thành tố trong xây dựng lối sống lành mạnh và hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Với trẻ em và thanh thiếu niên, thời gian sử dụng thiết bị điện tử kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, hành vi và sức khỏe tinh thần. TS.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu tại PATH - cho rằng, vận động và thể thao mang lại lợi ích cho sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Với trẻ em và thanh thiếu niên, vận động còn tạo cơ hội vui chơi, kết nối, xây dựng sự tự tin và hình thành những thói quen tích cực từ sớm.

Học sinh tham gia hoạt động thể thao trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Thể thao vì Sức khỏe Cộng đồng tại Việt Nam. Ảnh: PATH.

Theo tinh thần của chiến dịch Let’s Move do Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) phối hợp cùng WHO, mọi người được khuyến khích dành thời gian vận động mỗi ngày. Ngay cả những khoảng thời gian vận động ngắn cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tại Việt Nam, tinh thần này được triển khai thông qua Sáng kiến Hợp tác Thể thao vì Sức khỏe Cộng đồng do IOC và WHO khởi xướng, PATH triển khai cùng các đối tác quốc gia và tỉnh Nghệ An.

Sáng kiến không chỉ tổ chức các hoạt động thể thao mà còn hướng tới hình thành môi trường khuyến khích vận động thường xuyên, tăng cường phối hợp giữa ngành y tế, giáo dục và thể thao.

Theo PATH, các hoạt động của sáng kiến đã tiếp cận hơn 1,2 triệu lượt người thông qua truyền thông và các hoạt động cộng đồng; hỗ trợ hơn 229.000 học sinh và người dân tham gia, duy trì vận động thường xuyên; đồng thời ghi nhận mức tăng 20,6% số học sinh đạt khuyến nghị hoạt động thể chất.

Nhân Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 10/10, chủ đề “Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change” (Lắng nghe trải nghiệm, tạo nên đổi thay) nhấn mạnh việc lắng nghe tiếng nói và trải nghiệm thực tế của mỗi người.

Từ góc độ sức khỏe cộng đồng, vận động có thể bắt đầu từ những việc đơn giản: đi bộ thêm vài phút, chơi cầu lông cùng bạn bè, đạp xe cuối tuần với gia đình hoặc tham gia hoạt động thể thao tại trường học, cộng đồng.

TS.BS Lê Thị Thu Hiền cho biết, thông qua sáng kiến, các bên mong muốn tạo ra những môi trường và cơ hội để mọi người vận động thường xuyên, an toàn và vui vẻ, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn cả về thể chất và tinh thần. Vận động vì thế không chỉ là một hoạt động thể chất. Khi trở thành thói quen, mỗi chuyển động có thể góp phần tạo dựng lối sống lành mạnh, tăng kết nối và hỗ trợ sức khỏe tinh thần, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên.