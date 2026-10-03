Hành trình từ thủ khoa đầu vào đến thủ khoa đầu ra Khoa Công nghệ giáo dục, ĐH Bách khoa Hà Nội

Dương Ngọc Thắng – thủ khoa đầu ra Khoa học và Công nghệ giáo dục, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Những bước chân đầu lạ lẫm

Trong lễ tốt nghiệp do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, cái tên Dương Ngọc Thắng – sinh viên ngành Công nghệ giáo dục, thủ khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục gây ấn tượng với số điểm GPA tích lũy đạt 3,61 thuộc loại xuất sắc.

Nhìn nụ cười rạng rỡ, phong thái tự tin bước lên sân khấu trao bằng của nam sinh, ít ai ngờ khi mới vào trường, chàng trai trẻ Dương Ngọc Thắng từng rất khúm núm, tự ti vào bản thân.

Bốn năm trước, Thắng bước vào ngôi trường mới với danh hiệu đáng tự hào, nhưng cũng đi kèm nhiều áp lực kỳ vọng: Thủ khoa đầu vào của khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục.

Đứng trước sự đón nhận nhiệt tình của thầy cô và bạn bè, chàng trai trẻ chưa bao giờ có suy nghĩ tự mãn. Ngược lại, em luôn nhắc nhở chính mình rằng mỗi người đều có thế mạnh riêng mà điểm số không thể đo lường.

“Trở thành thủ khoa không đồng nghĩa với việc em là người giỏi nhất, càng không cho thấy sự khác biệt, nổi bật hơn bất cứ người nào mà thực chất là lời nhắc cần cố gắng nhiều hơn nữa. Điều em mong muốn là bản thân được vấp ngã để trưởng thành như bao bạn bè đồng trang lứa khác”, Ngọc Thắng thật thà chia sẻ.

Ở tuổi 18 chập chững làm quen với cuộc sống tự lập, Dương Ngọc Thắng đã có những nhận thức rõ nét về bản thân. Dù có nền tảng kiến thức tốt nhưng, em hiểu chính sự thiếu hụt kỹ năng mềm là nguyên nhân dẫn đến rụt rè, chậm thích nghi với môi trường mới.

“Em từng phải suy nghĩ, chần chừ rất lâu trước những việc làm đơn giản như một mình bước vào cửa hàng hay không dám mở lời hỏi đường vì sợ làm phiền người lạ”, Thắng cười, kể lại khoảng thời gian khép mình.

Để nhào nặn bản thân, Thắng tự khích lệ sự dũng cảm bằng cách tham gia CLB, đội tình nguyện. Từ một chàng trai trẻ non kinh nghiệm, em dần mở lòng, tự tin vào bản thân, thậm chí trở thành nguồn cảm hứng dẫn dắt cho nhiều thế hệ sinh viên mới khi đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB EdTech Bách Khoa (2024 – 2025), Phó Đội Sinh viên Tình nguyện khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục (2023-2024), sinh viên 5 Tốt cấp Đại học (2024-2025), top 9 sinh viên tiêu biểu Đại học Bách khoa (2025-2026),...

Bên cạnh đó, Thắng cho biết trong thời gian học tập thường xuyên đối mặt với những kiến thức đại cương hóc búa, nhất là môn Toán cao cấp và Vật lý khiến em phải “vò đầu bứt tai” không ít lần.

Song, điều quan trọng là em vẫn kiên trì rèn luyện với tinh thần tập trung cao nhất, dành nhiều thời gian thực hành song song với học lý thuyết; đồng thời mạnh dạn trao đổi, thảo luận với bạn bè, giảng viên thay vì “giấu dốt". Đặc biệt, trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nam sinh đã cố gắng khai thác một cách phù hợp để AI thành đối tác trong học tập.

“AI không chỉ có khả năng hỗ trợ các công việc đơn giản như tra cứu tài liệu, mà còn giúp tăng cường thảo luận và nâng cao tư duy phản biện thông qua gợi mở nhiều khía cạnh của một vấn đề. Đó là kỹ năng sử dụng công nghệ mà em đã được trang bị trong ngành Công nghệ giáo dục”, Dương Ngọc Thắng cho hay.

Dương Ngọc Thắng

Chặng đường mới nhiều cảm hứng

Hồi tưởng lại động lực thôi thúc bản thân tìm đến ngành Công nghệ giáo dục, Dương Ngọc Thắng nói em vốn yêu thích lĩnh vực giáo dục vì góp phần phát triển con người, xã hội. Mặt khác, đây không gian sáng tạo lớn mà một người trẻ đam mê kỹ thuật như em muốn gắn bó.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngoài những giờ lên lớp Thắng có cơ hội tích lũy tri thức thông các dự án thực tế do khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục tổ chức. Một trong những trải nghiệm khó quên với em là đồng hành Quỹ Chắp cánh hỗ trợ nhiều trường học trên khắp cả nước.

Thông qua đó, em tiếp xúc trực tiếp với nhiều bài toán thực tế của ngành học, chính là rào cản xoay quanh câu chuyện đổi mới giáo dục, là vướng mắc cụ thể của giáo viên do thiếu kỹ năng số, những lần thầy cô loay hoay ứng dụng công nghệ cần tìm người tháo gỡ. Gần đây nhất, trong dự án Chắp cánh Bích Hào – Nghệ An, sau nhiều kinh nghiệm tham gia các dự án trước đó, cậu học trò Dương Ngọc Thắng được khoa tin tưởng giao nhiệm vụ đứng lớp.

Lần đầu tận tay hướng dẫn thầy cô giáo tại địa phương sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo, khai thác học liệu số đã để lại trong em cảm xúc khó tả. Đó là sự xúc động, bồi hồi của một người trẻ khi chứng kiến kinh nghiệm của bản thân đã giúp thay đổi và nâng cao hiểu biết của một cộng đồng.

“Từ Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái, xuống tới miền trung Nghệ An, Quảng Bình hay xa hơn như Vĩnh Long, em nhận ra còn rất nhiều ngôi trường còn thiếu thốn cơ sở vật chất, nhiều nhà giáo, học sinh gặp khó khăn trong giảng dạy và học tập. Nhưng điều làm em ngưỡng mộ là nụ cười, sự cầu tiến và cởi mở, trân trọng giá trị của công nghệ hiện đại và khát khao tìm hiểu công cụ mới để khắc phục cái khó”, Dương Ngọc Thắng chia sẻ.

Đây là động lực lớn nhất để em vững tin và quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã chọn. Đối với chàng trai trẻ, công nghệ trở thành nhịp cầu nối liền tình yêu thương và san sẻ trách nhiệm, lan tỏa tri thức và rút ngắn khoảng cách giáo dục.

Trong tương lai, Dương Ngọc Thắng cho biết em muốn trải nghiệm thực tế nhiều hơn để tích lũy tri thức, cảm hứng sáng tạo và ấp ủ ước mơ nghiên cứu công cụ học hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm cho cả học sinh, giáo viên.

Theo chia sẻ của PGS.TS Lê Hiếu Học - Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, ĐH Bách khoa Hà Nội: “Thắng trúng tuyển vào Khoa với điểm trúng tuyển cao nhất khóa và khi tốt nghiệp lại trở thành thủ khoa với tấm bằng xuất sắc. Tuy nhiên, điều tôi đánh giá cao ở Thắng không chỉ nằm ở kết quả học tập, mà ở quá trình trưởng thành rất rõ nét trong suốt những năm học tại khoa.

Khi mới tham gia các chương trình Chắp cánh, Thắng bắt đầu từ vai trò trợ giảng, hỗ trợ những công việc khá nhỏ. Qua từng dự án, em chủ động học hỏi để tham gia sâu hơn vào sản xuất học liệu, tổ chức và điều phối hoạt động tập huấn, hỗ trợ các sinh viên khác, rồi dần trở thành một trong những thành viên có thể trực tiếp đứng lớp hướng dẫn giáo viên. Tôi nghĩ đây chính là minh chứng rất rõ cho giá trị của việc học thông qua trải nghiệm thực tế: từ một người học, sinh viên từng bước trở thành người có khả năng tạo ra giá trị cho người khác”.

PGS.TS Lê Hiếu Học chia sẻ thêm, Thắng có sự kết hợp khá thú vị giữa vẻ ngoài hiền lành, thư sinh với tinh thần trách nhiệm cao và sự chủ động trong công việc. Em có khả năng tự học, tự nghiên cứu và đặc biệt là luôn cầu tiến. Trên cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ EdTech, Thắng cũng đã cùng các bạn tạo ra môi trường trao đổi chuyên môn, nghiên cứu khoa học khá sôi nổi trong sinh viên của Khoa.

Thành tích thủ khoa là một kết quả đáng ghi nhận, nhưng điều đáng quý hơn là sau những năm học đại học, Thắng đã hình thành được năng lực tự học, tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc với cộng đồng và khát vọng tiếp tục phát triển bản thân, đó cũng chính là những phẩm chất mà chúng tôi mong muốn hình thành ở sinh viên Công nghệ giáo dục.