Ngumoha vượt qua Dalot trước khi kiến tạo bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool.

Liverpool thắng MU 4-0 tại Anfield hôm 22/11, nhưng với Dalot, ký ức đáng quên nhất không chỉ là tỷ số. Hậu vệ người Bồ Đào Nha gần như bất lực trước Rio Ngumoha, cầu thủ mới 18 tuổi và lần đầu đá chính ở Premier League kể từ ngày khai màn mùa giải.

Ngumoha không cần quá nhiều thời gian để tìm ra điểm yếu của đối thủ. Phút 13, anh nhận bóng bên cánh trái, vượt qua Dalot rồi tạt vào trong để Florian Wirtz nâng tỷ số lên 2-0.

Tám phút sau, cầu thủ trẻ tiếp tục khiến hậu vệ MU lỡ trớn bằng một cú đảo chân. The Guardian mô tả Dalot bị đưa sang “một khu có mã bưu chính khác”, còn Jamie Carragher bình luận trên Sky Sports rằng Ngumoha “bắt bài” được đối thủ.

Một hậu vệ có thể bị đánh bại trong một pha tranh chấp. Nhưng Dalot liên tục để Ngumoha làm chủ cuộc đối đầu, dù đã có đủ thời gian để nhận ra hướng tấn công của cầu thủ Liverpool. Anh áp sát mà không ngăn nổi quả tạt dẫn tới bàn thua, rồi lại mất thăng bằng trước động tác giả. Kinh nghiệm của Dalot không giúp anh đọc được ý đồ của một cầu thủ tuổi teen.

Trận đấu của MU sớm rơi vào thế bất lợi khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ ở phút thứ 8 sau pha phạm lỗi với Alexander Isak. Liverpool ghi bàn từ quả đá phạt sau đó, rồi Wirtz nhân đôi cách biệt chỉ ba phút sau.

MU phải chơi hơn 80 phút với 10 người trước đối thủ đang nắm quyền kiểm soát. Hoàn cảnh ấy khiến nhiệm vụ phòng ngự của Dalot khó khăn hơn, nhưng không thể xóa trách nhiệm cá nhân trong những pha anh bị Ngumoha vượt qua.

Cánh phải MU thành điểm yếu

Số liệu trận đấu càng khiến màn trình diễn của Dalot thêm khó bào chữa. Theo thống kê của PitchLab, anh chỉ thắng 2 trong 11 pha tranh chấp, không thành công ở cả hai nỗ lực rê bóng và không có cú sút nào sau 90 phút.

Ngược lại, Ngumoha thắng 4 trong 9 pha rê bóng, ghi một bàn và kiến tạo một bàn. The Independent chấm Dalot 4/10, nhận xét anh thua gần như mọi lần đối đầu với cầu thủ chạy cánh Liverpool và đóng góp rất ít khi MU có bóng.

Dalot thắng 2 trong 11 pha tranh chấp, còn Ngumoha ghi một bàn và có một kiến tạo.

Hai trong 11 pha tranh chấp là con số thấp với bất kỳ hậu vệ nào, càng đáng lo hơn khi Dalot đá trọn trận. Không phải mọi pha bóng thất bại đều dẫn tới bàn thua, nhưng chuỗi thất bại ấy giúp Liverpool giữ được đà tấn công. Ngumoha có thể tiếp tục nhận bóng, đối mặt và thử thêm lần nữa. Dalot thì không tạo ra được sự dè chừng cần thiết để khiến đối thủ phải đổi hướng hoặc chuyền về.

Dalot cũng gặp vấn đề khi MU có bóng. The Independent nhận xét anh có rất ít đóng góp ở mặt trận tấn công. Điều đó khiến hậu vệ người Bồ Đào Nha không thể bù lại những khó khăn trong phòng ngự bằng các pha lên bóng hiệu quả.

Khi đội nhà cần thoát áp lực, cánh phải không trở thành lối ra đủ tin cậy. Khi Liverpool tấn công, khu vực ấy lại thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động.

Tác động của Dalot lan sang cả đồng đội. Danny Murphy phân tích trên BBC Sport rằng Youri Tielemans thường xuyên dạt sang hỗ trợ hậu vệ phải. Khi tiền vệ người Bỉ rời vị trí, khoảng trống lại xuất hiện ở khu vực khác. Liverpool có thể khai thác cả hành lang trái lẫn trung lộ, trong khi MU đã thiếu người từ rất sớm.

Hỗ trợ hậu vệ biên vốn là nhiệm vụ bình thường của tiền vệ. Nhưng trong trận đấu này, Tielemans phải dành quá nhiều sự chú ý cho Ngumoha. Mỗi lần anh lùi ra biên, MU mất một cầu thủ ở trung tâm và khó giữ được cự ly đội hình. Liverpool nhờ vậy có thêm khoảng trống để triển khai bóng, còn Dalot vẫn không thể tự mình khóa được cầu thủ chạy cánh đối phương.

Tielemans phải dạt ra hỗ trợ Dalot, để lại khoảng trống khác cho Liverpool khai thác.

Phút 22, Mauricio Pochettino đưa Harry Maguire vào sân thay Bryan Mbeumo và điều chỉnh hàng thủ. BBC Sport ghi nhận sức ép Ngumoha tạo ra ở cánh Dalot là một phần dẫn tới sự thay đổi này. HLV mới phải sớm gia cố phòng tuyến trong bối cảnh MU vừa mất người, vừa không kiểm soát được một mũi tấn công bên phía Liverpool.

Kinh nghiệm của Dalot không có giá trị

Không thể đòi Dalot một mình giải quyết mọi vấn đề sau khi Yoro bị đuổi. MU phải chơi thiếu người trước một Liverpool tận dụng rất tốt lợi thế quân số. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh ấy, một hậu vệ giàu kinh nghiệm càng phải biết giữ vị trí, làm chậm đối thủ và giảm áp lực cho đồng đội. Dalot không làm được những điều cơ bản đó.

Ở bàn thua thứ hai, anh đứng gần Ngumoha nhưng không thể ngăn cầu thủ trẻ đưa bóng vào trong. Trong tình huống ở phút 21, Dalot tiếp tục bị đánh lừa bởi động tác giả.

Hai pha bóng cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở tốc độ. Ngumoha nhanh hơn, nhưng Dalot còn phán đoán chậm và chọn thời điểm áp sát thiếu chính xác. Khi hậu vệ lao lên quá sớm, đối thủ chỉ cần một nhịp đổi hướng để loại anh khỏi tình huống.

Ngumoha xứng đáng được khen vì tốc độ, sự tự tin và khả năng tạo đột biến. Nhưng màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ 18 tuổi cũng phơi bày sự yếu kém của Dalot.

Dalot trải qua trận đấu đáng quên.

Một hậu vệ không nhất thiết phải thắng mọi pha một đối một, song anh cần khiến đối thủ phải cân nhắc trước khi rê bóng. Dalot không tạo được trở ngại nào đủ sức làm Ngumoha chùn chân.

Liverpool liên tục đưa bóng đến khu vực Ngumoha hoạt động, bởi đội khách không có lời giải cho mối đe dọa ấy. Dalot bị vượt qua, Tielemans phải rời vị trí để bọc lót, còn Pochettino buộc phải điều chỉnh hàng thủ ngay trong hiệp một. Cánh phải MU trở thành mắt xích dễ bị tấn công nhất và Liverpool khai thác điểm yếu đó với sự lạnh lùng của đội bóng vượt trội.

Dalot chơi trọn 90 phút, nhưng sự hiện diện của anh không đem lại cảm giác an toàn ở hành lang phải. Kết quả 0-4 có nhiều nguyên nhân, từ chiếc thẻ đỏ của Yoro đến sự áp đảo của Liverpool. Dẫu vậy, riêng màn trình diễn của Dalot vẫn xứng đáng bị chỉ trích thẳng thắn. Anh thua quá nhiều trong các pha tranh chấp, không đóng góp đáng kể khi MU có bóng và khiến đồng đội phải liên tục sửa sai. Trước một cầu thủ 18 tuổi, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã có một ngày thi đấu quá tệ.

Highlights Liverpool 4-0 Manchester United Rạng sáng 23/11, Liverpool đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 tại vòng 11 Premier League 2026/27.