Marc Marquez tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong làng đua xe mô tô thế giới. Sau màn trở lại đỉnh cao ấn tượng ở mùa giải 2025, dù phải dừng bước vì chấn thương, tay đua người Tây Ban Nha tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong năm 2026.

Với chức vô địch thế giới thứ 10 trong sự nghiệp, trong đó có 8 danh hiệu ở hạng MotoGP, Marquez một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử môn thể thao tốc độ.

Marc Marquez, Đội Ducati. Ảnh: Qian Jun / MB Media qua Getty Images

Thành tích này giúp tay đua mang số áo 93 tiếp tục phá vỡ những kỷ lục tưởng chừng khó có thể chạm tới trong kỷ nguyên hiện đại.

Chức vô địch giành được tại Grand Prix Bồ Đào Nha cuối tuần qua không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Marquez mà còn giúp anh vượt qua hàng loạt huyền thoại từng thống trị đường đua thế giới.

Với 10 chức vô địch, Marquez hiện đứng thứ ba trong bảng xếp hạng những tay đua giành nhiều danh hiệu thế giới nhất mọi thời đại. Dẫn đầu danh sách là Giacomo Agostini với 15 lần đăng quang, trong khi Angel Nieto xếp thứ hai với 13 danh hiệu, thường được gọi là thành tích 12+1.

Như vậy, Marquez còn thiếu ba chức vô địch để bắt kịp Nieto và năm danh hiệu để san bằng kỷ lục của Agostini.

Đáng chú ý, nếu chỉ tính các danh hiệu ở hạng đua cao nhất (500cc và MotoGP), Marquez đã bắt kịp Agostini.

Cả hai hiện cùng sở hữu 8 chức vô địch, nhiều hơn thành tích 7 lần đăng quang của Valentino Rossi. Đây là cột mốc đặc biệt, bởi Marquez đã cân bằng kỷ lục tồn tại suốt nhiều thập kỷ của huyền thoại người Italy.

Marc Marquez. Ảnh: Jose Breton / Ap-LaPresse

Bảng xếp hạng những tay đua giành nhiều chức vô địch thế giới nhất lịch sử:

Giacomo Agostini 15

Angel Nieto 13

Marc Marquez 10

Valentino Rossi 9

Mike Hailwood 9

Carlo Ubbiali 9

Ở tuổi 33, Marquez vẫn còn cơ hội tiếp tục nâng cao thành tích. Hợp đồng của anh với Ducati còn thời hạn ít nhất hai năm, mở ra khả năng tay đua Tây Ban Nha tiến gần hơn đến những kỷ lục vĩ đại nhất của môn thể thao này.

Dù việc vượt qua Agostini với 15 danh hiệu vẫn là thử thách rất lớn, nhưng những gì Marquez thể hiện trong những mùa giải gần đây cho thấy anh chưa có ý định dừng lại.

Từ vị thế của một tay đua từng trải qua nhiều chấn thương nghiêm trọng, Marquez đang viết tiếp câu chuyện phi thường và khẳng định vị trí trong nhóm những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử đua xe mô tô.