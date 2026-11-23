Tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh), các võ sĩ mang đến những màn trình diễn giàu kỹ thuật, thể hiện bản lĩnh và tinh thần thượng võ qua từng bài quyền, đường kiếm, thế côn. Nổi bật, võ sĩ Nguyễn Hoàng Kha xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung Phong Hoa Đao; Đoàn Thị Hiền Nhi đoạt Huy chương Vàng nội dung Thanh Long Độc Kiếm.

Võ sĩ Nguyễn Hoàng Kha nhận Huy chương Vàng nội dung Phong Hoa Đao.

Võ sĩ Đoàn Thị Hiền Nhi nhận Huy chương Vàng nội dung Thanh Long Độc Kiếm.

Ở nội dung Phong Hoa Đao, Nguyễn Hoàng Kha thể hiện phong thái tự tin, dứt khoát trong từng động tác. Những thế tấn vững chắc, đường quyền mạnh mẽ, liên hoàn cùng khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa thân pháp và bộ pháp tạo nên bài biểu diễn giàu sức mạnh, độ chính xác và tính chiến đấu. Từng động tác được thực hiện chắc chắn, đúng kỹ thuật, khẳng định quá trình khổ luyện và sự tập trung cao độ của võ sĩ. Với màn trình diễn thuyết phục, Nguyễn Hoàng Kha xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng.

Võ sĩ Huỳnh Chí Thủy nhận Huy chương Bạc nội dung Hùng Kê Quyền.

Võ sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa nhận Huy chương Bạc nội dung Độc Lư Thương.

Chia sẻ sau chiến thắng, Nguyễn Hoàng Kha cho biết: “Để có được tấm Huy chương Vàng hôm nay, tôi đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, kiên trì hoàn thiện từng động tác và kỹ thuật. Trước khi bước vào thi đấu, tôi khá áp lực bởi quy tụ nhiều võ sĩ có trình độ. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, sự động viên của đồng đội, tôi giữ được bình tĩnh, tự tin thể hiện hết khả năng và hoàn thành tốt bài thi. Thành tích này là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực trong tập luyện, thi đấu trong thời gian tới”.

Võ sĩ Đoàn Đình Mạnh nhận Huy chương Bạc nội dung Lão Hổ Thượng Sơn.

Võ sĩ Huỳnh Thiên Bảo Nghi nhận Huy chương Bạc nội dung Lão Mai Quyền.

Bên cạnh 2 tấm Huy chương Vàng, các võ sĩ Trung tâm Thể dục Thể thao, Bộ Tham mưu Quân khu 7 còn giành 4 Huy chương Bạc gồm: Huỳnh Chí Thủy nội dung Hùng Kê Quyền; Nguyễn Trọng Nghĩa nội dung Độc Lư Thương; Đoàn Đình Mạnh nội dung Lão Hổ Thượng Sơn; Huỳnh Thiên Bảo Nghi nội dung Lão Mai Quyền và võ sĩ Trịnh Lương Nguyệt giành Huy chương Đồng nội dung Thái Sơn Côn.

Võ sĩ Trịnh Lương Nguyệt nhận Huy chương Đồng nội dung Thái Sơn Côn.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần thi đấu quyết tâm và chất lượng chuyên môn của các võ sĩ Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II tại Đại hội.