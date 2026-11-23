Huấn luyện viên Mauricio Pochettino có khởi đầu đầy ám ảnh tại Man United khi đội bóng nhận thất bại 0-4 trước Liverpool ở vòng 11 Premier League. Dù vậy, chiến lược gia người Argentina muốn các học trò giữ tinh thần, thay vì để trận thua tại Anfield ảnh hưởng đến chặng đường phía trước.

Manchester United nhận thất bại 0-4 trước Liverpool tại sân Anfield. Ảnh: Man Utd

Ngay từ phút thứ 8, Man United đã rơi vào thế bất lợi lớn khi trung vệ Leny Yoro nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Alexander Isak. Chơi thiếu người trong phần lớn thời gian khiến đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự cũng như triển khai thế trận.

Pochettino không đồng tình với quyết định truất quyền thi đấu của Yoro. Ông cho rằng tình huống này không xuất phát từ hành động cố ý và đáng được xem xét kỹ hơn.

Nhà cầm quân này cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Man United không được hưởng phạt đền ở tình huống Jeremy Jacquet va chạm với Bryan Mbeumo trước đó. Dù vậy, ông khẳng định các quyết định của trọng tài không thể trở thành lý do để đội bóng biện minh cho trận thua.

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino bày tỏ sự tiếc nuối về trận ra mắt tại MU. Ảnh: Man United

“Trong trường hợp của Leny, đó không phải là hành động cố ý. Đó là một tình huống bất thường nhưng hoàn toàn bình thường. Bất cứ ai chơi bóng đá cũng đều có thể cảm nhận được điều đó. Nếu xem lại VAR, bạn có thể thấy chắc chắn rằng cậu ấy không hề có ý định va chạm với Isak. Bóng đang hướng về phía thủ môn”, Pochettino nhận xét.

Tận dụng lợi thế hơn người, Liverpool liên tiếp ghi bàn. Dominik Szoboszlai mở tỉ số từ tình huống đá phạt, sau đó Florian Wirtz nhân đôi cách biệt ngay trong 15 phút đầu trận. Sang hiệp hai, Rio Ngumoha và Victor Munoz ghi thêm bàn, khép lại chiến thắng 4-0 cho đội chủ sân Anfield.

Pochettino thừa nhận thất bại này gây tổn thương lớn, nhưng đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ trong hoàn cảnh khó khăn.

Pochettino đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ trong hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MU

Vị HLV 54 tuổi cho rằng Man United cần nỗ lực nhiều hơn, tập trung hơn và cẩn trọng trong từng tình huống. Đội bóng không thể chỉ nhìn vào những bất lợi đã xảy ra mà phải chủ động tìm cách cải thiện.

“Sau phút 13, khi chúng tôi nhận bàn thứ hai và phải chơi với 10 người, các cầu thủ vẫn cam kết, họ cố gắng hết sức. Chúng tôi nỗ lực, chạy và chiến đấu”, ông chia sẻ.

Chiến lược gia người Argentina muốn các học trò biến sự thất vọng thành động lực, cùng nhau vượt qua khó khăn và hướng đến những kết quả tốt hơn. Với Man United, điều quan trọng lúc này không phải tiếp tục nhìn lại thất bại tại Anfield, mà là tìm cách đứng dậy và bắt đầu hành trình cải thiện.

“Chúng tôi không thể hài lòng và nói rằng vấn đề chỉ nằm ở tình huống đó. Điều đó đã xảy ra, nhưng chúng tôi cũng cần phải tự phê bình, tập trung hơn và cố gắng làm tốt hơn”, Pochettino nhấn mạnh.

Sau trận thua Liverpool, Man Utd sẽ làm khách trước Sporting tại vòng phân hạng Champions League 2026/2027 lúc 3h ngày 26/11 (giờ Việt Nam). Đây là cơ hội để đội bóng tìm kiếm phản ứng tích cực sau màn ra mắt không như mong đợi của Pochettino.