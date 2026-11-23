Khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026: Cuộc tranh tài vì màu cờ sắc áo
Ngày 23/11 tại sân Golf Lesman Củ Chi diễn ra Lễ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Giải đấu diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, mang thêm ý nghĩa về thành tích, niềm tự hào và trách nhiệm đại diện cho các địa phương, đơn vị.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khai-mac-giai-vo-dich-golf-quoc-gia-2026-cuoc-tranh-tai-vi-mau-co-sac-ao-post1896890.tpo