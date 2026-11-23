Thắng 1, thua 3 sau bốn trận giao hữu quốc tế với New Zealand và Nga, đội tuyển futsal nữ Việt Nam thu được nhiều bài học chuyên môn quý giá. Đợt hội quân không chỉ giúp ban huấn luyện kiểm nghiệm lối chơi mà còn là dịp đánh giá những nhân tố mới, từng bước trẻ hóa và xây dựng lực lượng hướng tới các giải đấu quốc tế năm 2027.