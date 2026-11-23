Toàn cảnh Gia Lai 24h: Gia Lai công bố kết quả chỉ số hài lòng và cải cách hành chính năm 2026
UBND tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả chỉ số hài lòng (SIPAS) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2026. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dẫn đầu SIPAS; Văn phòng UBND tỉnh dẫn đầu PAR INDEX. Ở khối xã, phường, Hoài Nhơn Tây đứng đầu cả hai chỉ số.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/toan-canh-gia-lai-24h-gia-lai-cong-bo-ket-qua-chi-so-hai-long-va-cai-cach-hanh-chinh-nam-2026-post605816.html