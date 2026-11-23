Theo tờ Sport, Felix Nmecha, 26 tuổi, sở hữu nhiều yếu tố mà Jose Mourinho muốn bổ sung cho đội hình Real Madrid.

Tiền vệ người Đức nổi bật nhờ thể hình, nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp và những pha dẫn bóng tốc độ cao để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Trang Fussball News đưa tin Real Madrid đã nối lại sự quan tâm dành cho Nmecha, qua đó mở ra khả năng chiêu mộ cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau.

Cầu thủ Nmecha. Ảnh: Getty

Đây không phải lần đầu tiên tiền vệ của Dortmund xuất hiện trong kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hồi tháng 6 năm ngoái, Sky Sport từng xác nhận Mourinho đặc biệt quan tâm đến Nmecha và đã chủ động tìm hiểu tình hình của cầu thủ này.

Sau khởi đầu mùa giải ấn tượng, Nmecha một lần nữa lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Mourinho tin rằng tiền vệ người Đức có thể trở thành mảnh ghép quan trọng, giúp đội bóng cải thiện khả năng kiểm soát và tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Sở hữu chiều cao 1m90, Nmecha được đánh giá là một trong những tiền vệ giàu sức mạnh thể chất tại Bundesliga. Mùa giải này, anh từng đạt tốc độ tối đa 35,21 km/giờ, con số rất đáng chú ý đối với một cầu thủ có thể hình cao lớn.

Tuy nhiên, đánh giá Nmecha chỉ dựa trên thể hình sẽ là thiếu sót. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Manchester City, tiền vệ người Đức từng khẳng định năng lực trong màu áo Wolfsburg trước khi chuyển đến Borussia Dortmund.

Anh sở hữu những bước chạy dài, mạnh mẽ, kỹ thuật dẫn bóng tốt và khả năng vượt qua đối thủ để xâm nhập khu vực cấm địa.

Nmecha không phải mẫu tiền vệ kiến thiết lối chơi như Toni Kroos mà có phong cách gần với Leon Goretzka hơn. Anh là một tiền vệ có khả năng hoạt động rộng, hỗ trợ phòng ngự và nhanh chóng chuyển trạng thái từ phòng thủ sang tấn công.

Bên cạnh khả năng hoạt động rộng, Nmecha còn cho thấy sự tiến bộ trong khâu ghi bàn. Pha lập công quyết định giúp Dortmund đánh bại Borussia Mönchengladbach đã nâng thành tích của anh lên 5 bàn sau 10 trận tại Bundesliga. Đây là con số ấn tượng đối với một tiền vệ thường xuyên hoạt động bên ngoài vòng cấm đối phương.

Phong độ của Nmecha cũng thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu. Manchester United và Liverpool được cho là đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyển thủ Đức. Tuy nhiên, Borussia Dortmund không có ý định để một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội hình ra đi dễ dàng.

Dortmund định giá Nmecha lên tới 80 triệu euro

Theo các nguồn tin, Dortmund định giá Nmecha khoảng 80 triệu euro. Thậm chí, đội bóng Đức có thể yêu cầu mức phí lên tới 100 triệu euro nếu nhận được đề nghị chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Mourinho rất muốn có Nmecha trong đội hình Real. Ảnh: Imago

Dortmund xem tiền vệ người Đức là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn. Vì vậy, bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu chữ ký của Nmecha đều phải chuẩn bị một khoản đầu tư đáng kể.

Với Mourinho, Nmecha có thể mang đến sức mạnh thể chất, sự đa năng và khả năng bao quát khu vực giữa sân mà Real Madrid đang tìm kiếm. Đặc biệt, phong cách thi đấu giàu năng lượng của tiền vệ này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Hoàng gia có thêm phương án đối phó với những trận đấu đòi hỏi cường độ cao và khả năng tranh chấp quyết liệt.

Real Madrid hiểu rằng họ sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ nếu muốn hoàn tất thương vụ. Dortmund đang nắm lợi thế nhờ hợp đồng và vị thế của cầu thủ trong đội hình, trong khi mức phí chuyển nhượng cũng là rào cản đáng kể.

Dù vậy, Felix Nmecha đã trở lại danh sách ưu tiên của Real Madrid. Mourinho muốn tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa và tiền vệ người Đức được xem là một trong những phương án phù hợp với yêu cầu đó.