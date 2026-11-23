Sàn đài thi đấu đã được lắp đặt trong Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố (phường Tân Triều). Ảnh: Huy Anh

Sau thành công của môn kickboxing và môn điền kinh (nội dung việt dã leo núi Bà Rá), mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn và hậu cần cho môn wushu đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón các đoàn vận động viên (VĐV) trên cả nước về hội tụ, tranh tài.

Diễn ra từ ngày 22 đến 30-11, wushu là một trong 4 môn thể thao do Đồng Nai đăng cai tổ chức tại kỳ đại hội năm nay (cùng với kickboxing, sailing và điền kinh - việt dã leo núi Bà Rá). Giải quy tụ 20 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước với 195 VĐV xuất sắc, tranh tài ở 30 bộ huy chương, bao gồm 19 nội dung Taolu (biểu diễn) và 11 nội dung Sanda (đối kháng).

Để chuẩn bị cho giải đấu, thời gian qua, Ban tổ chức địa phương đã tập trung rà soát, nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (cơ sở 1); đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan bằng hệ thống panô, áp phích, băng rôn dọc các trục đường chính dẫn về địa điểm thi đấu.

Sàn đài thi đấu đã được lắp đặt trong Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố (phường Tân Triều). Ảnh: Huy Anh

Tại nhà thi đấu, hệ thống sàn đài thi đấu đã được lắp đặt hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo quy định. Các hạng mục phụ trợ như hệ thống chiếu sáng, phòng chức năng, khu vực khởi động và phòng họp trọng tài cũng được bố trí đồng bộ. Song song đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và kiểm tra doping được triển khai chặt chẽ.

Trước thềm giải đấu, Ban tổ chức địa phương cũng đã phối hợp tổ chức thành công lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên môn wushu quốc gia. Đây là bước đệm quan trọng nhằm thống nhất quy trình điều hành, nâng cao tính chính xác và sự công tâm trong công tác chấm điểm, bảo đảm chất lượng chuyên môn cao nhất cho giải.

Ông Bùi Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai cho biết, đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị tổ chức môn wushu đều bảo đảm đúng tiến độ nhờ sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ngành liên quan. Địa phương sẽ huy động tối đa nhân lực, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho các đoàn để giải đấu diễn ra an toàn, công bằng và thành công tốt đẹp.

Vận động viên các đoàn tập luyện làm quen thảm thi đấu. Ảnh: Huy Anh

Cùng với công tác đăng cai, đội tuyển wushu thành phố Đồng Nai cũng đã sẵn sàng bước vào tranh tài trên sân nhà với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Theo ông Nguyễn Võ Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Liên đoàn Wushu và Lân Sư Rồng thành phố Đồng Nai, đội tuyển chủ nhà tham dự đại hội lần này với 12 VĐV (5 nữ), tranh tài ở 12/30 nội dung (6 nội dung Taolu và 6 nội dung Sanda).

Ông Nguyễn Võ Tấn Hùng chia sẻ, hướng tới kỳ đại hội trên sân nhà, đội tuyển wushu Đồng Nai đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và được tạo điều kiện đi tập huấn nâng cao chuyên môn ngay từ đầu năm. Với nền tảng chuẩn bị tốt cùng lực lượng nòng cốt có một số VĐV đang khoác áo đội tuyển quốc gia, wushu Đồng Nai hy vọng có thể đạt thành tích tốt nhất, hoàn thành mục tiêu đề ra trước đó.