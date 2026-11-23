Nguyễn Hồng Phúc đạp vào chân Nguyễn Lê Phát ở phút 75 trong trận đấu giữa Đà Nẵng và Ninh Bình tối 22/11 tại vòng 8 V.League.

Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ vừa có lần đầu lên tuyển trong đợt FIFA Days tháng 11/2026. Ảnh: Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Hồng Phúc không phản ứng mà lập tức chắp tay xin lỗi.

Cầu thủ sinh năm 2003 lộ rõ vẻ ân hận và thất vọng cũng như được đối thủ Nguyễn Đức Chiến động viên. Hồng Phúc vừa có lỗi khi làm đau đối thủ, vừa mắc lỗi với đội nhà khi phải "đi tắm sớm" lúc Ninh Bình đang dẫn 1-0. Sau khi phải thi đấu thiếu người trước đối thủ trên cơ, Đà Nẵng khó chơi và chấp nhận thua 0-1. Đây là thất bại trên sân nhà Chi Lăng trong ngày đội bóng sông Hàn ra mắt tân HLV trưởng Lee Young-jin. Ảnh: VPF.

Cách diễn biến đáng quên trên chỉ 11 ngày, Hồng Phúc (số 18) lần đầu đá chính trong lần đầu lên tuyển Việt Nam, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ở giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Đây là đợt hội quân HLV Kim cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi sau thời gian cày ải liên tục để trao cơ hội thể hiện cho các nhân tố mới. Hồng Phúc là một trong những tân binh được thử nghiệm. Ảnh: Minh Chiến.

Cầu thủ quê Hải Phòng (thứ ba từ trái sang) thi đấu trọn vẹn 90 phút ở vị trí hậu vệ phải sở trường và kiến tạo cho Olaha Mạnh Đức mở tỷ số ở phút 21 bằng pha căng ngang chuẩn xác. Đây cũng là kiến tạo đầu tiên của Hồng Phúc trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Cựu cầu thủ Thể Công - Viettel (thứ hai từ trái sang) tiếp tục được vào sân (từ ghế dự bị) ở trận tiếp theo, thua Kyrgyzstan 1-2 tối 17/11. Ảnh: Minh Chiến.

Hồng Phúc trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thể Công - Viettel và từng lên nhiều cấp độ tuyển Việt Nam. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của cựu cầu thủ CLB Hòa Bình trong màu áo các cấp độ đội tuyển là vô địch U23 Đông Nam Á 2023 cùng đội U23. Ảnh: Minh Chiến.