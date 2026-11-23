Sau 4 lượt trận, CLB Vissel Kobe đang dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực Đông Á với 12 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, CAHN mới có 4 điểm và cần một kết quả tích cực để cải thiện vị trí trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8. Sự chênh lệch về thành tích tại đấu trường châu lục cho thấy đây sẽ là trận đấu không dễ dàng với đại diện Việt Nam.

HLV Polking trả lời họp báo ngày 23/11.

HLV Michael Skibbe của CLB Vissel Kobe đánh giá cao chất lượng đội hình CAHN, đặc biệt là khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đây cũng là một trong những điểm mạnh mà đội bóng của HLV Polking cần phát huy nếu muốn tạo ra khác biệt trước đối thủ Nhật Bản.

Tuy nhiên, CAHN bước vào trận đấu với không ít khó khăn về thể lực và nhân sự. Sau thất bại 1-3 trước Johor Darul Ta’zim tại Shopee Cup, đội bóng chỉ có ít ngày chuẩn bị cho cuộc tiếp đón CLB Vissel Kobe. Lịch thi đấu dày đặc cùng những ca chấn thương khiến ban huấn luyện phải cân nhắc kỹ phương án sử dụng nhân sự.

HLV Polking xác nhận Quang Hải và Leo đang trong quá trình hồi phục, nhưng chưa thể khẳng định khả năng ra sân. “Đáng tiếc là chúng tôi vẫn đang gặp đôi chút khó khăn vì chấn thương của một số cầu thủ quan trọng. Tình hình không thay đổi nhiều so với trận đấu cách đây vài ngày. Một số cầu thủ như Quang Hải và Leo đang trở lại sau chấn thương, nhưng chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để kiểm tra”, HLV Polking cho biết.

Bên cạnh bài toán nhân sự, khả năng phòng ngự cũng là vấn đề CAHN cần cải thiện. Đội bóng từng có chuỗi 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới ở đầu mùa giải, nhưng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, CAHN chỉ có 1 lần không để thủng lưới và nhận tổng cộng 7 bàn thua. Đáng chú ý, thất bại trước Johor Darul Ta’zim là trận gần nhất đội bóng để lọt lưới 3 bàn trong hiệp 2.

HLV Michael Skibbe thận trọng trước cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy.

Thủ môn Nguyễn Filip cho rằng lịch thi đấu và tình trạng thể lực có ảnh hưởng nhất định đến khả năng phòng ngự của đội. Tuy nhiên, anh không đặt nặng thành tích giữ sạch lưới mà nhấn mạnh mục tiêu giành chiến thắng. Quan điểm của thủ thành này được thể hiện qua phát biểu: “Với cá nhân tôi, thắng 5-4 vẫn tốt hơn hòa 0-0”. Trận hòa Kyoto Sanga 0-0 trên sân Hàng Đẫy là minh chứng cho điều Nguyễn Filip đề cập: CAHN giữ sạch lưới nhưng chỉ giành được 1 điểm.

Về phương án chiến thuật, HLV Polking cho thấy CAHN sẵn sàng điều chỉnh cách tiếp cận tùy theo đối thủ và điều kiện thi đấu. Nhà cầm quân này chia sẻ: “Cách tiếp cận của chúng tôi luôn phụ thuộc vào đối thủ, địa điểm thi đấu và những cuộc trao đổi giữa BHL với các cầu thủ, đặc biệt là những người giữ vai trò thủ lĩnh”. Ông cũng nhắc lại phương án được áp dụng trong chiến thắng trước Shanghai Port trên sân khách, đồng thời đánh giá CAHN đã chơi tốt ở các trận gặp Kyoto và Kashima trên sân nhà.

Sự linh hoạt này có ý nghĩa quan trọng khi CAHN phải đối đầu một CLB Vissel Kobe sở hữu đội hình đồng đều, giàu kinh nghiệm. Theo HLV Polking, đội bóng Nhật Bản có những cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí, vì vậy CAHN cần tập trung vào cách vận hành lối chơi của đối thủ thay vì chỉ chú ý đến một vài cá nhân.

Khung thành của CAHN sẽ đối mặt với thử thách cực đại trong trận đấu tối 24/11.

Dù toàn thắng tại AFC Champions League Elite 2026/27, CLB Vissel Kobe lại trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, gồm 2 trận hòa và 2 thất bại. Gần nhất, đại diện Nhật Bản để thua Mito HollyHock 1-2 tại J1 League ngày 20/11. Kết quả này phần nào cho thấy CLB Vissel Kobe cũng có những điểm yếu có thể khai thác, dù đoàn quân HLV Michael Skibbe vẫn thể hiện sức mạnh đáng nể ở đấu trường châu lục.

Thủ môn Nguyễn Filip trả lời phỏng vấn ngày 23/11.

Với CAHN, lợi thế sân nhà Hàng Đẫy là điểm tựa quan trọng. Để tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng cần duy trì sự tập trung trong phòng ngự, hạn chế sai sót cá nhân và tận dụng tốt những cơ hội có được. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, vốn được chính HLV Michael Skibbe đánh giá cao, cũng có thể trở thành chìa khóa để CAHN tìm kiếm bàn thắng.

Trước thử thách mang tên CLB Vissel Kobe, một kết quả tích cực không chỉ giúp CAHN cải thiện vị trí tại AFC Champions League Elite 2026/27 mà còn là thước đo cho bản lĩnh và năng lực cạnh tranh của đội bóng ở sân chơi châu lục.

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Vissel Kobe (Nhật Bản), thuộc khuôn khổ giải AFC Champions League Elite 2026/27, diễn ra lúc 19h15 ngày 24/11/2026 tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội)