Trong ngày, các môn như: Bóng rổ, võ cổ truyền, kéo co, bơi, bóng ném, cầu lông, đá cầu trong nhà, thể hình… tiếp tục gay cấn, hấp dẫn khi các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh và đầy nhiệt huyết. Môn boxing cũng chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Quân khu 7 với các trận tranh tài vòng loại.

Môn boxing cũng chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Quân khu 7.

Trong ngày, môn Billiards & Snooker tại Đại hội diễn ra vô cùng hấp dẫn tại nhà thi đấu Nguyễn Du và cơ thủ Chu Việt Hoàng xuất sắc giành tấm huy chương vàng đầu tiên của bộ môn với chiến thắng 9-6 ở trận chung kết.

Đường đua xanh tiếp tục các màn tranh tài sôi nổi.

Bên cạnh đó, môn xe đạp đường trường tại Đại hội khép lại ngày tranh tài đầu tiên với hai nội dung tính điểm nam và nữ. Đoàn thể thao An Giang có màn khởi đầu ấn tượng khi giành trọn cả 2 huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thật (tính điểm nữ) và vận động viên Lê Ngọc Sơn (tính điểm nam). Đoàn An Giang còn giành thêm 1 huy chương đồng của vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai.

Trao thưởng các vận động viên nam xuất sắc nội dung xe đạp đường trường.

Trao thưởng nội dung thi đấu đầu tiên của môn Billiards & Snooker tại Đại hội.

Tối cùng ngày, môn bơi sẽ diễn ra 7 nội dung chung kết tại Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ, gồm: 50m tự do nam, 50m tự do nữ, 100m ếch nam, 100m ếch nữ, 400m tự do nữ, 1.500m tự do nam và tiếp sức 4x200m tự do nữ. Các nội dung tại đường đua xanh được kỳ vọng mang đến những thành tích nổi bật, giúp các đoàn thể thao cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng.