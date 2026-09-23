Ngăn đồ chơi nhập lậu

Ngày 9/9/2026, Đội QLTT số 6 tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 12C - 041.08 do ông B.T.H (trú tại phường Lương Văn Tri) điều khiển đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc địa phận phường Kỳ Lừa. Qua kiểm tra, Đội QLTT số 6 đã phát hiện trên thùng chứa hàng hóa của ô tô có cất giấu hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại với nhiều mẫu mã khác nhau, bao bì chứa đựng hàng hóa có in tiếng nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bất cứ giấy tờ gì khác liên quan đến toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Đội Quản lý thị trường số 6 thu giữ lô đồ chơi nhập lậu đang được vận chuyển trên khâu lưu thông

Được biết, thực hiện chỉ đạo theo Công văn số 680 ngày 8/9/2026 của Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh về việc tăng cường QLTT đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2026, qua thực hiện kiểm tra trên khâu lưu thông và 38 cơ sở, quầy kinh doanh mặt hàng đồ chơi trong khu vực nội địa, từ ngày 9/9 đến nay, lực lượng QLTT toàn tỉnh đã phát hiện, thu giữ gần 30.000 sản phẩm đồ chơi nhập lậu, đồ chơi không rõ nguồn gốc, đồ chơi không bảo đảm các quy định an toàn đối với trẻ em.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh (Sở Công Thương) cho biết: Để ngăn chặn các sản phẩm đồ chơi nhập lậu, đặc biệt là những sản phẩm đồ chơi có tính chất bạo lực không đảm bảo quy định về an toàn cho sức khỏe của trẻ em lưu thông trên thị trường vào dịp Tết Trung thu năm 2026, Chi cục QLTT tỉnh đã chỉ đạo các đội QLTT trực thuộc tiếp tục rà soát, thu thập thông tin từ thị trường để có căn cứ thực hiện kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em.

Cùng với kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các đội QLTT tiếp tục thu thập thông tin về phương tiện, tuyến đường, phương thức vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu bất thường để chủ động kiểm tra các phương tiện chở hàng hóa trên khâu lưu thông, từ đó kịp thời ngăn chặn đồ chơi nhập lậu thẩm lậu vào nội địa tiêu thụ.

Bên cạnh đó, để ngăn hàng lậu ngay từ đầu vào thị trường, lực lượng QLTT tỉnh tập trung kiểm tra nguồn hàng nhập vào của từng cơ sở kinh doanh. Khi xác định được đầu mối cung cấp, phạm vi kiểm tra có thể được mở rộng, qua đó nâng hiệu quả ngăn chặn; tăng cường kiểm soát các cơ sở, cá nhân kinh doanh mặt hàng đồ chơi trên môi trường mạng để xây dựng phương án kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các cơ sở kinh doanh trên môi trường mạng có hành vi kinh doanh sản phẩm đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, lực lượng QLTT tỉnh còn tuyên truyền, yêu cầu gần 100 chủ cơ sở, quầy kinh doanh mặt hàng đồ chơi ký cam kết không nhập, bán các sản phẩm đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Chị Vi Thị Hoa (khối 9, phường Đông Kinh) chia sẻ: Trẻ em rất thích những món đồ chơi có hình thù lạ, đồ chơi có chất phát sáng nhiều màu và nhất là thích đồ chơi các loại súng bắn bi… Điều này khiến gia đình rất lo ngại nếu trong các cửa hàng kinh doanh đồ chơi, các quầy hàng bán đồ chơi trà trộn bán các mặt hàng nhập lậu, không phù hợp với với trẻ em. Gia đình mong cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các loại đồ chơi như vậy trước khi ra thị trường.

Có thể thấy, lực lượng QLTT tỉnh đã và đang triển khai các biện pháp ngăn chặn những sản phẩm đồ chơi nhập lậu, đồ chơi không rõ nguồn gốc, đồ chơi có tính chất nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em lưu thông trên thị trường, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ em trên địa bàn tỉnh.