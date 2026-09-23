Đánh bạc trên không gian mạng với số tiền gần 10 tỷ đồng, thanh niên lĩnh án 5 năm tù

Bị cáo Phạm Văn Trường tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, do không có thu nhập ổn định, ngày 5/2/2026, Phạm Văn Trường biết đến trang F168 quảng cáo hình thức cá cược được thua bằng tiền nên nảy sinh ý định đánh bạc.

Phạm Văn Trường sử dụng điện thoại di động tải ứng dụng F168, đăng ký tài khoản và nạp tiền để tham gia trò chơi "CASINO SEXY" dưới hình thức Baccarat. Đồng thời liên kết các tài khoản ngân hàng cá nhân với tài khoản trên ứng dụng để thực hiện việc nạp, rút tiền.

Từ ngày 6/2 đến 10/2/2026, Phạm Văn Trường đăng nhập 4 lần vào tài khoản trên ứng dụng F168, thực hiện 480 lần đặt cược với tổng số tiền đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền thắng là hơn 4,48 tỷ đồng, số tiền cược thua hơn 3,93 tỷ đồng.

Quá trình đánh bạc, Phạm Văn Trường đã rút số tiền thắng bạc để chi tiêu cá nhân, trong đó mua 1 xe máy Honda SH với giá 92 triệu đồng và 1 xe máy Honda Wave với giá 25 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Phạm Văn Trường khai nhận toàn bộ hành vi sử dụng mạng Internet để đánh bạc được thua bằng tiền. Lời khai phù hợp với kết quả kiểm tra, sao kê các tài khoản ngân hàng và dữ liệu liên quan đến quá trình đăng nhập, nạp tiền, rút tiền, đặt cược trên ứng dụng F168.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan tố tụng xác định trong thời gian từ ngày 5/2 đến 10/2/2026, tại phường Móng Cái 1, Phạm Văn Trường đã sử dụng điện thoại kết nối Internet để tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi Baccarat trên ứng dụng F168, với tổng số tiền đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng. Hành vi của Trường thuộc trường hợp sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội và phạm tội 2 lần trở lên.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Phạm Văn Trường là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, đồng thời cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Xét các tình tiết của vụ án, trong đó bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Trường 5 năm tù về tội "Đánh bạc".