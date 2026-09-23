Từ trái sang_ Hà Xuân Trường, Trần Văn Hoài Hận, Bàn Hữu Nguyên. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 10 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn. Vụ việc được phát hiện qua kế hoạch cao điểm đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, vận chuyển, tập kết hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 4/8/2025, qua công tác kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh có hoạt động sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình gas nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định.

Một kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh có hoạt động sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình gas. (Video: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại kho xưởng có số lượng lớn vỏ bình gas mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas…, khoảng 18 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng trên xe bồn cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết. Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và hoạt động sang chiết theo quy định; một số bình gas có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để xác minh nguồn gốc khí dầu mỏ hóa lỏng, vỏ bình, nhãn hàng hóa cũng như quá trình mua bán, sang chiết và đưa sản phẩm ra thị trường.

Quá trình điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”, gồm: Lê Văn Đức (sinh năm 1992; hiện ngụ tại Phường Phú Lợi), Hồ Sỹ Thiện (sinh năm 1989; hiện ngụ tại tỉnh Nghệ An), Lê Thị Thủy (sinh năm 1994; hiện ngụ tại Phường Phú Lợi), Ngô Sĩ Mạnh (sinh năm 1982; hiện ngụ tại Phường Thuận Giao), Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1981; hiện ngụ tại Phường Thuận Giao), Hồ Sỹ Hải (sinh năm 1989; hiện ngụ tại tỉnh Nghệ An), Lê Xuân Hảo (sinh năm 1982; hiện ngụ tại tỉnh Thanh Hóa), Bàn Hữu Nguyên (sinh năm 1985; hiện ngụ tại tỉnh Đồng Tháp), Hà Xuân Trường (sinh năm 1974; hiện ngụ tại Phường Bình Dương) và Trần Văn Hoài Hận (sinh năm 1985; hiện ngụ tại Xã Bàu Bàng).

Từ trái sang_ Ngô Sĩ Mạnh, Hồ Sĩ Hải. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng thu mua khí dầu mỏ hóa lỏng nguyên liệu từ các nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Sau đó, khí dầu mỏ hóa lỏng được đưa về các kho xưởng để sang chiết trái phép vào các bình gas loại 6 kg, 12 kg, 45 kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp trên thị trường. Số gas này tiếp tục được đưa ra tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp đến người tiêu dùng.

Đáng chú ý, một số đại lý do muốn mua gas với giá thấp hơn so với nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua gas không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc. Hành vi này không chỉ tạo đầu ra cho gas được sang chiết trái phép mà còn trực tiếp tiếp tay đưa hàng giả, hàng không bảo đảm điều kiện an toàn đến người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 505.000 kg khí dầu mỏ hóa lỏng, quy đổi tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12 kg. Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng; các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lớn.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng, nguồn gốc vỏ bình, hệ thống đại lý và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, hoạt động sang chiết khí dầu mỏ hóa lỏng trái phép không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy, đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Các cơ sở sang chiết gas trái phép thường không bảo đảm yêu cầu về địa điểm, hệ thống thiết bị, quy trình kỹ thuật, điều kiện an toàn và phòng cháy, chữa cháy.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh gas không vì lợi ích trước mắt mà mua bán gas giá rẻ, không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc. Người dân khi mua, sử dụng gas cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh có uy tín; kiểm tra nguồn gốc, nhãn hiệu, tình trạng bình, niêm phong và các thông tin cần thiết trên sản phẩm. Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sang chiết gas trái phép, kinh doanh gas giả, gas không rõ nguồn gốc hoặc tập kết số lượng lớn bình gas tại địa điểm không bảo đảm an toàn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý./.