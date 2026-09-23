Phát hiện nhiều diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm để trồng cà phê tại xã Đam Rông 1

Hiện trường vụ phá rừng tại xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, đơn vị phối hợp UBND xã Đam Rông 1 và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà kiểm tra, truy quét tại 5 tuyến thuộc các tiểu khu trên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện hành vi khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật mới xảy ra trên các tuyến tuần tra.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực địa kết hợp sử dụng thiết bị bay không người lái, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều khu vực đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch lâm nghiệp, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý đã bị tác động.

Cụ thể, có 5 vị trí với tổng diện tích 1,79 ha bị phát dọn thực bì gồm cỏ tranh, cây bụi, le tép tái sinh. Một phần thực bì đã được gom, dọn và đốt. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các vị trí này được tác động khoảng 15-20 ngày trước thời điểm kiểm tra và chưa ghi nhận việc trồng cây nông nghiệp trái phép.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 25 vị trí với tổng diện tích 8,57 ha có dấu hiệu lấn, chiếm và trồng cây nông nghiệp trái phép. Trong số này, 17 vị trí với diện tích 6,58 ha đã được trồng cà phê trong các năm 2025-2026. Riêng 4 vị trí với diện tích 2,44 ha được xác định trồng cà phê trong năm 2026 và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đã tổ chức giải tỏa cây trồng trái phép.

Ngoài ra, 8 vị trí với diện tích 1,99 ha đã bị cuốc hố nhưng chưa trồng cây nông nghiệp. Như vậy, tổng cộng 30 vị trí với diện tích 10,36 ha đất lâm nghiệp đã được ghi nhận có tác động. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà chưa xác định được đối tượng vi phạm và chưa lập hồ sơ vi phạm đối với các vị trí này.

Từ kết quả kiểm tra, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà tăng cường tuần tra, kiểm tra, bảo vệ hiện trường, không để các đối tượng tiếp tục phát dọn, đốt thực bì hoặc trồng cây nông nghiệp trái phép. Đơn vị chủ rừng được đề nghị phối hợp với Kiểm lâm và UBND xã Đam Rông 1 tổ chức mật phục, truy tìm đối tượng vi phạm và lập hồ sơ xử lý khi xác định được người thực hiện.

Đối với diện tích đã bị lấn, chiếm trồng cà phê, Hạt Kiểm lâm yêu cầu xây dựng kế hoạch giải tỏa toàn bộ cây trồng trái phép, quản lý chặt hiện trường sau giải tỏa, ngăn chặn tái lấn chiếm và xây dựng phương án phục hồi rừng bằng trồng rừng mới hoặc xúc tiến tái sinh tự nhiên.

UBND xã Đam Rông 1 cũng được đề nghị phối hợp lực lượng chức năng và đơn vị chủ rừng trong việc giải tỏa cây trồng, công trình trái phép, bảo vệ hiện trường sau giải tỏa và hỗ trợ tuần tra, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.

Hạt Kiểm lâm Lâm Hà yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện các nội dung trên trước ngày 3/10/2026. Kiểm lâm địa bàn và lực lượng chuyên trách được giao tiếp tục theo dõi diễn biến tại các vị trí đã ghi nhận, đôn đốc đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý và phục hồi theo quy định.

Việc phát hiện hơn 10 ha đất lâm nghiệp bị tác động tại 5 tiểu khu cho thấy yêu cầu kiểm soát chặt hiện trạng rừng và đất rừng vẫn đặt ra thường xuyên, nhất là tại những khu vực có nguy cơ lấn, chiếm để mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp. Việc xác định đối tượng, xử lý vi phạm và quản lý hiệu quả diện tích sau giải tỏa sẽ là yếu tố quan trọng để ngăn chặn tái lấn chiếm, bảo vệ quỹ đất lâm nghiệp và phục hồi hệ sinh thái rừng./.