Khởi tố cựu đăng kiểm viên nhận hối lộ bằng chiêu bài 'xe khó đăng kiểm'

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Lê Trí Cường (43 tuổi, ngụ phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi nhận hối lộ.

Bị can Cường là đăng kiểm viên thuộc Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long. Về chiêu trò "xin đểu" bòn rút chủ xe: Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến 2023, sau khi kiểm tra thực địa, Cường thường xuyên gọi điện cho các chủ xe dọa rằng phương tiện của họ "rất khó đăng kiểm". Lấy cớ này, Cường gợi ý chủ xe chi thêm tiền để trang trải chi phí thuê ô tô đi lại và ăn uống. Để che đậy, Cường yêu cầu chủ xe chuyển khoản một số tiền gộp để gã "đóng hộ" phí đăng kiểm. Khi nhận lại hóa đơn, nhiều người phát hiện số tiền chuyển cho Cường chênh lệch lớn so với biên lai thực tế.

Đối tượng Ngô Lê Trí Cường (43 tuổi) tại cơ quan điều tra (CACC).

Dù biết bị ăn chặn, các chủ phương tiện vẫn "ngậm bồ hòn làm ngọt" vì sợ bị Cường gây khó dễ trong những lần kiểm định sau.

Về việc chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng tiêu xài cá nhân: Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã chứng minh được Cường nhận tiền từ 22 lượt phương tiện với tổng số tiền hơn 242 triệu đồng. Số tiền này được phân bổ cụ thể như sau: Nộp lệ phí đăng kiểm thay chủ xe gần 92 triệu đồng; Mua sắm trang thiết bị hộ 30,5 triệu đồng; Số tiền Cường chiếm đoạt tiêu xài cá nhân hơn 120 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.