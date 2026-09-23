Cặp vợ chồng Mỹ kiện Toyota vì xe bán tải bốc cháy làm cháy nhà

Vào tháng 8/2023, Toyota đã thu hồi khoảng 168.000 xe bán tải do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu gây cháy. Tuy nhiên, khi chiếc Toyota Tundra của vợ chồng Justin và Larissa Lanham bốc cháy vào tháng 7/2024, hãng vẫn chưa thông báo thu hồi đến họ, dẫn đến vụ cháy thiêu rụi nhà và xe của gia đình này tại Tennyson, Indiana.

Hình minh họa xe bán tải Toyota Tundra 2023. Ảnh: Yahoo

Vợ chồng Justin và Larissa Lanham đã đâm đơn kiện Toyota Motor North America Inc. cùng đại lý Uebelhor Automotive Jasper Inc., nơi họ mua chiếc Toyota Tundra 2023, cáo buộc lỗi đường nhiên liệu gây ra vụ cháy vào ngày 28/7/2024. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà, chiếc xe và tài sản cá nhân của gia đình tại Tennyson, Indiana.

Theo đơn kiện được nộp tại Tòa án Tối cao Warrick ngày 27/7 và chuyển lên tòa liên bang tại Evansville theo yêu cầu của Toyota, lỗi kỹ thuật liên quan đến một ống nhiên liệu nhựa có thể cọ xát vào đường phanh kim loại, gây mòn và rò rỉ xăng gần bánh sau bên phải, tạo ra nguy cơ cháy lớn.

Toyota đã phát lệnh thu hồi đối với một số mẫu Tundra và Tundra Hybrid sản xuất năm 2022 và 2023 vào khoảng ba tháng sau khi vợ chồng Lanham mua xe vào tháng 5/2023. Tuy nhiên, theo hồ sơ liên bang, hãng chưa bắt đầu thông báo thu hồi đến các chủ xe khi vụ cháy xảy ra.

Đơn kiện cũng nêu rõ vợ chồng Lanham đã nhiều lần liên hệ Toyota và đại lý để yêu cầu sửa chữa theo đợt thu hồi nhưng không được đáp ứng, đồng thời không được cung cấp xe thay thế trong thời gian chờ sửa chữa. Điều này khiến họ phải chịu thiệt hại nghiêm trọng khi xe bốc cháy đỗ ngay bên nhà.

Đơn kiện gồm bảy cáo buộc, trong đó có sự sơ suất và vi phạm bảo hành của đại lý Uebelhor, cùng các cáo buộc vi phạm bảo hành, trách nhiệm sản phẩm, thiết kế cẩu thả và gian lận đối với Toyota. Mức độ nghiêm trọng nhất là cáo buộc Toyota biết về lỗi nhưng cố tình che giấu nhằm trục lợi, yêu cầu bồi thường thiệt hại trừng phạt.

Gia đình Lanham mô tả thiệt hại bao gồm ngôi nhà, chiếc xe, thu nhập bị mất và hàng trăm giờ dành cho việc giải quyết hồ sơ bảo hiểm sau vụ cháy. Toyota và đại lý Uebelhor chưa có phản hồi chính thức về vụ việc.

Theo báo cáo của Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ, Toyota đã thông báo sẽ bắt đầu sửa chữa tạm thời bằng cách lắp thêm lớp bảo vệ và kẹp ống nhiên liệu từ tháng 8/2023, với kế hoạch thay thế ống nhiên liệu thiết kế lại khi có phụ tùng. Tuy nhiên, đến tháng 11/2024, tức sau vụ cháy, việc thông báo chính thức đến chủ xe mới bắt đầu.

Tính đến tháng 7/2024, khoảng 89% trong số 168.000 xe bị thu hồi đã được sửa chữa, còn lại gần 18.700 xe chưa được xử lý. Vụ việc của gia đình Lanham làm nổi bật những thách thức trong việc xử lý thu hồi và trách nhiệm của các nhà sản xuất khi lỗi kỹ thuật gây nguy hiểm nghiêm trọng.