Đồng Tháp phát hiện 2 trường hợp dùng kích điện đánh bắt thủy sản

Đối tượng N.N.K. cùng dụng cụ kích điện dùng để khai thác thủy sản trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, khoảng 13 giờ ngày 11/9/2026, nhận tin báo của người dân về việc có người sử dụng kích điện đánh bắt cá tại khu vực ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp, Công an xã Đồng Sơn tiến hành kiểm tra.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang N.N.K. (sinh năm 2008, ngụ ấp Đồng Thạnh, xã Đồng Sơn) đang sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép.

Công an xã Đồng Sơn đã tạm giữ phương tiện, tang vật liên quan và mời N.N.K. về trụ sở làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ông L.H.Q. cùng tang vật là dụng cụ kích điện dùng để khai thác thủy sản trái phép tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, tại xã Mỹ Đức Tây, khoảng 12 giờ ngày 16/8/2026, Công an xã Mỹ Đức Tây tiếp nhận tin báo của người dân về việc có người sử dụng kích điện khai thác thủy sản tại khu vực ấp Mỹ Nghĩa 1.

Ngay sau đó, Công an xã Mỹ Đức Tây phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ấp Mỹ Nghĩa 1 tiến hành xác minh, kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông L.H.Q. mang theo dụng cụ kích điện để khai thác cá, gồm 1 bình điện, 1 bộ biến áp và 2 vợt điện.

Tổ công tác đã mời ông L.H.Q. về trụ sở Công an xã để làm việc. Qua làm việc, ông L.H.Q. thừa nhận hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác cá.

Công an xã Mỹ Đức Tây đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ các tang vật gồm bình điện, bộ biến áp và 2 vợt điện để xử lý theo quy định.

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, Công an xã Mỹ Đức Tây đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.H.Q. số tiền 4 triệu đồng.

Việc sử dụng kích điện, xung điện để khai thác thủy sản không chỉ làm chết cá lớn mà còn tiêu diệt cá con, trứng cá và nhiều loài thủy sinh khác, ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái. Hành vi này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể gây điện giật, ảnh hưởng đến tính mạng người sử dụng.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng, tiếp tay hoặc bao che cho hành vi khai thác thủy sản bằng kích điện; đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp vi phạm./.

Mức phạt khi sử dụng điện khai thác thủy sản

Theo Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ, tùy tính chất, mức độ và phương tiện sử dụng, hành vi vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản có thể bị xử phạt:

3–5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, không sử dụng tàu cá và chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

10–15 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản.

5–40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc dòng điện trực tiếp từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản, tùy chiều dài tàu cá.

40–50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng dòng điện trực tiếp từ điện lưới để khai thác thủy sản, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện, ngư cụ; tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 3–6 tháng đối với một số trường hợp và buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường tự nhiên.