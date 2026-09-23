Câu view bằng clip bạo lực, 14 thanh thiếu niên phải làm việc với công an

Công an xã Châu Thành, tỉnh An Giang vừa tiến hành triệu tập, làm việc và giáo dục 14 thanh thiếu niên liên quan đến hành vi dàn dựng, sản xuất và đăng tải các video clip có nội dung bạo lực, ngôn từ thô tục lên mạng xã hội nhằm mục đích thu hút tương tác.

Trước đó, qua công tác rà soát thông tin trên không gian mạng, Công an xã Châu Thành phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video clip dài khoảng 3 phút 40 giây với tiêu đề "Tập cuối". Video nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

14 thanh thiếu niên phải làm việc với công an. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Tuy nhiên, qua kiểm duyệt nội dung, lực lượng chức năng nhận thấy video chứa nhiều từ ngữ thô tục cùng các phân cảnh mang tính chất kích động bạo lực, gây tác động tiêu cực đến tâm lý giới trẻ và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Quá trình truy xét xác định L.M.T. (sinh năm 2005, trú tại xã Châu Thành, tỉnh An Giang) là đối tượng chủ mưu, trực tiếp lên kịch bản, phân vai cho 13 thanh thiếu niên khác cùng tham gia diễn xuất, sau đó quay phim, biên tập và đăng tải lên Facebook.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận đã tham khảo các kịch bản trên YouTube rồi tự dàn dựng lại nhằm mục đích "câu view", tăng tương tác và "câu quà" trên các nền tảng mạng xã hội.

Công an xã Châu Thành đã tiến hành phân tích, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên không gian mạng cho nhóm 14 thanh thiếu niên nói trên; đồng thời yêu cầu tất cả các cá nhân liên quan viết cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng cũng buộc L.M.T. phải lập tức gỡ bỏ hoàn toàn video clip vi phạm khỏi tài khoản Facebook cá nhân.