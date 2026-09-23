Đánh bạc qua mạng hơn 9,5 tỷ đồng, nam thanh niên lĩnh 5 năm tù

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh vừa xét xử Phạm Văn Trường (SN 2005, trú khu phố Hải Hòa 6, phường Móng Cái 1) về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Văn Trường tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CAQN.

Theo cáo trạng, ngày 5/2/2026, Phạm Văn Trường biết đến trang F168 quảng cáo hình thức cá cược được thua bằng tiền nên nảy sinh ý định đánh bạc.

Sau đó, Trường sử dụng điện thoại tải ứng dụng F168, đăng ký tài khoản, liên kết với các tài khoản ngân hàng cá nhân để nạp, rút tiền và tham gia trò chơi Baccarat trong mục “CASINO SEXY”.

Từ ngày 6 - 10/2/2026, Trường đăng nhập 4 lần vào tài khoản trên ứng dụng F168, thực hiện tổng cộng 480 lần đặt cược. Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền Trường sử dụng để đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền thắng bạc hơn 4,48 tỷ đồng, số tiền cược thua hơn 3,93 tỷ đồng.

Số tiền thắng bạc được Trường rút về để chi tiêu cá nhân. Trong đó, Trường dùng 92 triệu đồng mua một xe máy Honda SH và 25 triệu đồng mua một xe máy Honda Wave.

Quá trình điều tra, Phạm Văn Trường khai nhận hành vi sử dụng mạng Internet để đánh bạc được thua bằng tiền. Lời khai của bị can phù hợp với kết quả kiểm tra, sao kê tài khoản ngân hàng cùng các dữ liệu về đăng nhập, nạp tiền, rút tiền và đặt cược trên ứng dụng.

Cơ quan tố tụng xác định Trường sử dụng điện thoại kết nối Internet để đánh bạc bằng hình thức Baccarat, thuộc trường hợp sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội và phạm tội từ 2 lần trở lên.

Tại phiên tòa ngày 15/9/2026, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Phạm Văn Trường xâm phạm trật tự công cộng, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải cùng các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Trường 5 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với những người có ý định tham gia các hình thức cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là các trò chơi cá cược được thua bằng tiền trên không gian mạng.

Chỉ trong thời gian ngắn, từ việc tham gia với số tiền ban đầu 6,6 triệu đồng, Phạm Văn Trường đã thực hiện hàng trăm lượt đặt cược với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng và phải trả giá bằng hình phạt tù.