Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh Trần Thị Hằng tặng quà Tết Trung thu Trường Mầm non Tân Dĩnh

Trường Mầm non Tân Dĩnh được tổ chức hoạt động tại trường chính và 2 phân hiệu, 1 điểm trường. Năm học 2026 - 2027, toàn trường có 52 nhóm, lớp với hơn 1,3 nghìn trẻ theo học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường có 157 người, cơ bản được phân công nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học. Trường hiện có 100% phòng học, phòng chức năng kiên cố. Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học… cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Đồng chí Trần Thị Hằng cùng các thành viên trong đoàn tặng quà cô và trò nhà trường.

Chung vui nhân dịp Tết Trung thu và tặng quà trẻ em tại nhà trường, đồng chí Trần Thị Hằng gửi tới các cháu thiếu nhi lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, vui tươi, chăm ngoan, vâng lời ông bà, bố mẹ và thầy, cô giáo; đón một mùa Trung thu thật vui vẻ, ấm áp.

Đồng chí Trần Thị Hằng tặng bánh, kẹo cho các cháu Trường Mầm non Tân Dĩnh.

Đồng chí nhấn mạnh, Trung thu là một nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc, là dịp để gia đình, nhà trường và toàn xã hội dành sự quan tâm, yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em. Trung thu năm nay diễn ra tại thời điểm có dấu mốc đặc biệt quan trọng khi Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố. Đây cũng là niềm vui chung của mỗi cán bộ, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh.

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Tân Dĩnh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đồng chí mong muốn thời gian tới, nhà trường tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để mỗi ngày đến trường thực sự trở thành một ngày vui đối với trẻ em.

Múa lân - sư - rồng tạo không khí vui tươi cho trẻ em nhà trường nhân dịp Tết Trung thu.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Vì vậy, đối với chính quyền địa phương, đồng chí đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, nhất là bổ sung các thiết bị, đồ chơi phù hợp, tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn, thân thiện cho trẻ.