Ngăn chặn sớm các vụ gây rối

Công an xã Phú Nghĩa tuyên truyền pháp luật cho học sinh trên địa bàn xã.

Thực tế các vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian qua cho thấy, phòng ngừa từ sớm, phát hiện ngay khi có dấu hiệu là rất quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Từ mâu thuẫn nhỏ đến hành vi nguy hiểm

Khoảng 3h50 ngày 19-9, tại khu vực đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, xảy ra vụ 2 nhóm thanh thiếu niên dùng dao tự chế và ghế sắt đuổi đánh nhau.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Trấn Biên nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét, làm rõ 8 người liên quan. Cơ quan công an đã tạm giữ các đối tượng và thu giữ hung khí để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc khá đơn giản, mâu thuẫn phát sinh trong lúc 2 nhóm ngồi uống nước. Từ lời qua tiếng lại, sự việc nhanh chóng chuyển thành dùng hung khí đuổi đánh nhau tại nơi công cộng.

Trước đó, tối 7-9, tại xã An Viễn, 2 đối tượng Đào Duy Thiện, sinh năm 2001 và Lê Trung Lộc, sinh năm 2003 (đều ở trên địa bàn xã), sau khi ăn nhậu đã xảy ra va chạm với một nhóm thanh niên. Cho rằng mình bị đánh, Lộc gọi Thiện cùng đi lấy hung khí để trả thù.

Khi phát hiện một nhóm người đi xe máy trên đường, cả 2 áp sát, dùng dao đuổi đánh. Một số người phải chạy vào quán nước để lẩn tránh. Các đối tượng còn dùng dao chém hư hỏng xe máy và lấy thêm dao tại quán để tiếp tục đuổi đánh người đi đường. Vụ việc được tổ tuần tra Công an xã An Viễn phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Nguy cơ gây rối còn xuất hiện từ những biểu hiện như: tụ tập chạy xe, độ chế phương tiện, chạy tốc độ cao hoặc hẹn nhau qua mạng xã hội.

Ngày 20-9, trong quá trình tuần tra ở khu vực đập tràn Trị An, Tổ tuần tra 161 Công an phường Trị An phát hiện 3 thanh thiếu niên điều khiển 3 xe máy có biểu hiện tụ tập. Cả 3 đều chưa đủ điều kiện điều khiển mô tô, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe và vi phạm một số quy định về an toàn giao thông. Công an phường đã lập hồ sơ, tạm giữ phương tiện, bàn giao Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục xác minh, xử lý.

Tối 3-9, một nhóm thanh thiếu niên từ xã Nha Bích đến khu vực quảng trường (ở phường Bình Phước) chơi và phát sinh mâu thuẫn với một nhóm khác, dẫn đến xô xát. Vụ việc được người dân phát hiện, can ngăn. Tuy nhiên, tối hôm sau, các đối tượng tiếp tục chuẩn bị hung khí, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn khiến một đối tượng bị thương. Công an phường Bình Phước sau đó đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.

Theo Công an phường Bình Phước, những người tham gia đều còn rất trẻ, mâu thuẫn ban đầu không lớn và đã được người dân hòa giải. Tuy nhiên, do tâm lý muốn thể hiện, không chịu bỏ qua nên sự việc bị đẩy lên mức độ nguy hiểm.

Ngăn chặn từ khi manh nha

Thực tế cho thấy, để phòng ngừa các vụ tụ tập, gây rối, không thể chỉ chờ đến khi vụ việc xảy ra mới xử lý. Quan trọng hơn là nhận diện những dấu hiệu nguy cơ từ sớm như: nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập về đêm; mang theo hung khí; hẹn nhau trên mạng xã hội; chạy xe tốc độ cao, lạng lách...

Để giải quyết vấn đề này, thời gian qua, các tổ tuần tra, kiểm soát của công an các xã, phường được tăng cường triển khai, khép kín địa bàn.

Tại xã Bình Tân, Công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến đường và khu dân cư nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Từ ngày 20-6 đến 20-8-2026, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã bố trí 257 ca công tác, huy động hơn 2 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, kiểm soát hơn 4,6 ngàn phương tiện, lập biên bản xử lý 2,4 ngàn trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần kéo giảm đáng kể tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng.

Tại phường Tân Phú, lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tự ý độ, chế xe đạp điện, xe máy điện. Cùng với xử lý vi phạm, Công an phường phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương giáo dục, quản lý những trường hợp chưa thành niên.

Tại buổi làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kết quả cao điểm xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm ngày 4-9, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng này tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, kết hợp tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền, cảnh báo; tập trung vào các tuyến, địa bàn, khung giờ có nguy cơ cao.

Đối với công an cơ sở, phải nắm chắc những nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm; phối hợp với gia đình, nhà trường, chính quyền và các tổ chức đoàn thể để quản lý, giáo dục. Khi phát hiện mâu thuẫn giữa các nhóm, cần chủ động tiếp cận, hòa giải, phân loại nguy cơ và có biện pháp ngăn chặn phù hợp, không để các em tiếp tục tụ tập, gọi thêm người hoặc chuẩn bị hung khí để trả đũa.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng gần gũi, thiết thực, tập trung vào những tình huống thanh thiếu niên thường gặp.

Đối với gia đình, quản lý con em không chỉ dừng ở việc nhắc nhở chấp hành pháp luật; cha mẹ cần quan tâm đến các mối quan hệ, thời gian sinh hoạt, việc sử dụng mạng xã hội và những thay đổi bất thường trong hành vi của con. Khi phát hiện con có mâu thuẫn với bạn bè hoặc thường xuyên tụ tập khuya, cần tìm hiểu nguyên nhân và phối hợp với nhà trường, chính quyền, công an cơ sở để xử lý từ sớm.

Khi lực lượng công an chủ động nắm tình hình, gia đình sâu sát con em, nhà trường kịp thời giáo dục và cộng đồng tích cực phát hiện, những dấu hiệu bất thường, những mâu thuẫn nhỏ sẽ có thêm cơ hội được giải quyết từ sớm. Đó cũng là cách thiết thực để ngăn những phút bốc đồng của tuổi trẻ trở thành những vụ việc gây hậu quả đáng tiếc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự từ khu dân cư, tuyến đường và địa bàn cơ sở.