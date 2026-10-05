[Video] Từ 5/10: Người đăng tin giả có thể bị công bố danh tính

Với những con ngõ sâu hơn 200m, bề rộng có nơi chỉ khoảng 1,5m, việc tiếp cận hiện trường khi xảy ra cháy là một thách thức lớn. Từ thực tế này, Công an thành phố đã triển khai phương án truyền nước nối tiếp đường dài, kết hợp các thiết bị chữa cháy cơ động, nhỏ gọn để đưa nước sâu vào những khu vực xe chữa cháy không thể tiếp cận.