[Video] Từ 5/10: Người đăng tin giả có thể bị công bố danh tính
Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực thi hành từ 5/10/2026.
Theo đó, việc xử lý tin giả, tin sai sự thật được thực hiện theo một quy trình cụ thể từ phát hiện, xác minh đến kết luận và xử lý. Đáng chú ý, người đăng, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận tin giả trong những trường hợp phù hợp có thể bị công bố danh tính.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tu-510-nguoi-dang-tin-gia-co-the-bi-cong-bo-danh-tinh-post993143.html