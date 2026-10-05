Xã An Khánh đưa kỹ năng chữa cháy đến từng khu dân cư
Xã An Khánh vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Nhà văn hóa thôn Vân Lũng, với tình huống giả định chập điện gây cháy lan nhanh. Ngay khi có báo động, lực lượng dân phòng tại chỗ đã lập tức cắt điện, hướng dẫn thoát nạn, cứu người và dùng bình chữa cháy ban đầu, trước khi phối hợp cùng lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-an-khanh-dua-ky-nang-chua-chay-den-tung-khu-dan-cu-420946.htm