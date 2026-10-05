Xã An Khánh đưa kỹ năng chữa cháy đến từng khu dân cư

Trong khuôn khổ kế hoạch công tác của đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc về xây dựng và thực thi pháp luật trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm và trách nhiệm bồi thường của nhà nước, vừa qua, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Viện kiểm sát cấp cao Seoul, Hàn Quốc.