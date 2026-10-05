Phát hiện cụ ông 73 tuổi có biểu hiện bất thường lúc nửa đêm, công an kịp thời hỗ trợ

Ngày 5/10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, mới đây trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an phường Hưng Đạo đã kịp thời ngăn chặn một cụ ông có ý định tiêu cực tại cầu Rào 2.

Cụ thể, vào khoảng 23h30 ngày 3/10, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực cầu Rào 2, Tổ công tác Công an phường Hưng Đạo phát hiện một người đàn ông cao tuổi có biểu hiện bất thường tại khu vực cầu.

Tổ công tác Công an phường Hưng Đạo ngăn chặn thành công hành vi nguy hiểm của cụ ông 73 tuổi. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi phát hiện, các chiến sĩ công an phường nhanh chóng tiếp cận, khuyên can, trấn an tâm lý cụ ông và đưa người này về khu vực an toàn.

Qua quá trình thăm hỏi và xác minh nhanh, danh tính nạn nhân là cụ ông T.T.S. (SN 1953, trú tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng). Do mâu thuẫn gia đình, ông S. đã rời khỏi nhà từ ngày 1/10 cho đến thời điểm được lực lượng công an phường phát hiện.

Sau khi ổn định tâm lý cho cụ ông T.T.S., Công an phường Hưng Đạo đã nhanh chóng liên hệ với người thân ông S., bàn giao để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.