Ngả mũ thán phục trước Brighton

Brighton thắng Arsenal 3-0 dù vừa trải qua mùa hè bán đi nhiều trụ cột với tổng giá trị hơn 140 triệu bảng.

Mùa hè 2026, Brighton tiếp tục làm điều đã trở thành một phần trong mô hình vận hành của họ. Carlos Baleba sang MU trong thương vụ có thể chạm mốc 70 triệu bảng, Jan Paul van Hecke đến Tottenham với giá 52 triệu bảng, còn Carl Rushworth gia nhập Coventry với mức phí 22,5 triệu bảng.

Chỉ ba thương vụ này mang về hơn 140 triệu bảng. Nếu nhìn theo cách thông thường, một đội bóng vừa mất tiền vệ trung tâm quan trọng, trung vệ hàng đầu và một thủ môn có giá trị lớn phải suy yếu. Brighton lại đang cho thấy điều ngược lại.

Tối 19/9, đội bóng của Fabian Hürzeler thắng nhà đương kim vô địch Arsenal 3-0 ở vòng 5 Premier League. Arsenal đến sân Amex với thành tích toàn thắng bốn vòng đầu và mới thủng lưới một bàn. Họ ra về với thất bại nặng nhất tại giải trong hơn ba năm.

Quan trọng hơn, Brighton không thắng nhờ một khoảnh khắc ngẫu nhiên. Họ dứt điểm 17 lần, gần gấp đôi Arsenal, có 5 cú sút trúng đích và liên tục kéo đối thủ vào thế trận mình mong muốn dù chỉ kiểm soát khoảng 40% bóng. Pascal Gross, Charalampos Kostoulas và Chema Andrés lần lượt lập công.

Đáng chú ý, Chema chính là một trong những người được đưa về sau khi Baleba ra đi.

Brighton không bán bằng mọi giá

Khả năng tuyển trạch thường được nhắc đến đầu tiên khi nói về Brighton. Tuy nhiên, tìm được một Baleba hay Van Hecke mới chỉ là một nửa câu chuyện. Phần khó hơn nằm ở việc xác định đúng thời điểm bán và chuẩn bị người thay thế trước khi khoảng trống trở thành vấn đề.

Baleba từng được Brighton định giá rất cao khi MU theo đuổi từ trước. Khi chưa cần bán, họ giữ cầu thủ. Đến hè 2026, khi mức giá phù hợp xuất hiện và bản thân Baleba muốn chuyển đi, Brighton mới đồng ý.

Cách xử lý ấy cho thấy Brighton không bán cầu thủ vì bị ép về tài chính. Họ coi mỗi cầu thủ là một tài sản có chu kỳ phát triển rõ ràng, đồng thời biết lúc nào nên giữ và lúc nào nên thu lợi.

Carlos Baleba và Jan Paul van Hecke rời đội, nhưng cấu trúc thi đấu của Brighton vẫn được duy trì dưới thời Fabian Hürzeler.

Van Hecke cũng là trường hợp tương tự. Trung vệ người Hà Lan giữ vai trò quan trọng mùa trước, nhưng Brighton vẫn chấp nhận để anh sang Tottenham với giá 52 triệu bảng. Việc bổ sung Luka Vuskovic nằm trong quá trình tái cấu trúc hàng thủ, thay vì phản ứng vội vàng sau khi mất người.

Rushworth thậm chí chưa phải lựa chọn số một trong khung thành Brighton. Sau một mùa giải cho mượn thành công, anh vẫn mang về 22,5 triệu bảng và trở thành thương vụ kỷ lục của Coventry.

Đó là điểm Brighton khác nhiều đội bóng khác. Họ không coi việc giữ mọi cầu thủ tốt bằng mọi giá là thước đo duy nhất của tham vọng. Điều CLB cần duy trì là khả năng vận hành của cả hệ thống, kể cả khi những cá nhân nổi bật lần lượt rời đi.

Brighton cũng không đơn thuần bán người để tích lũy lợi nhuận. Số tiền thu về tiếp tục được đưa trở lại thị trường nhằm làm mới đội hình. Thay vì đặt cược vào một hoặc hai bản hợp đồng đắt giá, họ phân tán nguồn lực cho nhiều vị trí, qua đó giảm rủi ro nếu một thương vụ không đạt kỳ vọng.

Arsenal là phép thử rõ ràng nhất

Một mô hình chỉ thực sự thuyết phục khi vẫn hoạt động sau khi những mắt xích quan trọng biến mất. Trận thắng Arsenal cho thấy Brighton ít nhất đang vượt qua bài kiểm tra đó.

Sau 5 vòng Premier League, họ ghi 16 bàn và vươn lên nhóm đầu. Hürzeler không còn Baleba ở giữa sân hay Van Hecke trong hàng thủ, nhưng cách Brighton chơi bóng không thay đổi quá nhiều.

Trước Arsenal, đội chủ nhà pressing quyết liệt, thắng nhiều pha tranh chấp và liên tục khiến nhà vô địch mắc lỗi. Mikel Arteta sau trận cũng thừa nhận đối thủ chơi tốt hơn và Arsenal thua trong những yếu tố cơ bản như kỹ thuật, đấu tay đôi và cường độ.

Chiến thắng trước Arsenal cho thấy Brighton vẫn giữ được sức cạnh tranh sau một mùa hè thay đổi mạnh về nhân sự.

Ý nghĩa của chiến thắng càng lớn khi Arsenal không bước vào trận trong tình trạng khủng hoảng. Họ thắng cả bốn vòng đầu, sở hữu đội hình mạnh và đến Amex với vị thế của nhà vô địch. Brighton không tận dụng một đối thủ đang sa sút, mà trực tiếp khiến một đội mạnh trở nên bế tắc.

Cách Brighton kiểm soát trận đấu cũng đáng chú ý. Họ không cần giữ bóng nhiều hơn Arsenal. Đội khách có khoảng 60% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng phần lớn không chuyển hóa thành sức ép thực sự. Arsenal chỉ có 2 cú sút trúng đích, trong khi Brighton liên tục đưa bóng đến những khu vực thuận lợi hơn cho mình.

Đây cũng là điểm giải thích vì sao Brighton có thể thay người nhưng không phải xây lại từ đầu. CLB tuyển cầu thủ phù hợp với một ý tưởng chơi bóng đã được xác định trước, thay vì thay đổi toàn bộ ý tưởng theo từng cá nhân.

Chema là ví dụ rõ nhất. Anh không phải bản sao của Baleba, nhưng được lựa chọn vì có những phẩm chất phù hợp với cấu trúc mới ở tuyến giữa. Chỉ ít tuần sau khi tới Brighton, tiền vệ này đã góp bàn trong chiến thắng 3-0 trước Arsenal.

Tất nhiên, mô hình của Brighton không phải không có rủi ro. Việc liên tục bán trụ cột luôn đặt ra nguy cơ nếu CLB tuyển sai một vài bản hợp đồng hoặc thay quá nhiều vị trí cùng lúc. Premier League cũng quá khắc nghiệt để có thể kết luận sau chỉ năm vòng.

Nhưng trận thắng Arsenal vẫn cho thấy Brighton đang kiểm soát tốt quá trình thay đổi ấy. Trong một giải đấu nơi nhiều CLB lớn phải chi hàng trăm triệu bảng để vá những vấn đề cũ, Brighton chọn cách xây một hệ thống đủ mạnh để hấp thụ sự ra đi của các ngôi sao.

Hơn 140 triệu bảng từ ba thương vụ lớn không khiến Brighton nhỏ đi. Ít nhất vào lúc này, họ vừa bán những tài sản giá trị nhất, vừa đủ sức đánh bại nhà vô địch Premier League với tỷ số 3-0.

Highlights Brighton 3-0 Arsenal Tối 19/9, Brighton vượt qua đương kim vô địch Arsenal với tỷ số 3-0 tại vòng 5 Premier League 2026/27.