Đình Bắc khiến cựu hậu vệ HAGL nhận thẻ đỏ

Hai đội nhập cuộc với thế trận đôi công cởi mở. Chỉ trong hơn 10 phút đầu trận, các ngoại binh và Việt kiều đôi bên thi nhau tạo cơ hội ăn bàn. Nhưng khi thế trận đang sòng phẳng và tỷ số đang là 0-0, Đồng Nai gặp khó khi Lê Văn Sơn nhận thẻ đỏ trực tiếp. Cầu thủ sinh năm 1996 bị đuổi khỏi sân khi đánh chỏ vào mặt Nguyễn Đình Bắc trong tình huống tỳ đè và tranh chấp quyết liệt giữa hai người.

Việc phải chơi thiếu người sớm ảnh hưởng nhiều tới tinh thần của Đồng Nai. "Những chiến binh xanh" đánh mất thế trận và để CLB Công an Hà Nội liên tục dồn ép. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Phạm Văn Phong và nỗ lực của các đồng đội ở hàng thủ giúp Đồng Nai không phải nhận bàn thua trong hiệp 1. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với không bàn thắng.

Dù nỗ lực, hàng thủ Đồng Nai chỉ có thể đứng vững đến phút 52. Lê Phạm Thành Long rót bóng từ cánh trái trong tình huống phạt góc, giúp Alan Grafite đánh đầu mở tỷ số. Việc khai thông thế bế tắc giúp khâu tấn công của CLB Công an Hà Nội thuận lợi hơn. Chỉ 3 phút sau, từ pha bóng tương tự, Leo Artur tạt cho Brayan Perea đánh đầu đập đất, nhân đôi cách biệt.

Lại 3 phút sau, CLB Công an Hà Nội khiến Đồng Nai vỡ trận, Thành Long sút xa, bóng chạm Nguyễn Hữu Tuấn, khiến Văn Phong không kịp phản ứng. Hai đội đều có những cơ hội trong phần còn lại của hiệp 2 nhưng trận đấu không có thêm bàn nào và khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về thầy trò HLV Alexandre Polking.

Bảng xếp hạng V.League sau trận CLB Công an Hà Nội thắng Đồng Nai 3-0 tối 20/9. Đồ họa: VPF.