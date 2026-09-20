Man City vững top 1 Premier League sau bữa tiệc 8 bàn thắng

Man City bước vào cuộc tiếp đón Sunderland với cơ hội lớn để củng cố ngôi đầu sau khi Arsenal bất ngờ nhận thất bại 0-3 trước Brighton. Đội bóng của HLV Enzo Maresca cần một chiến thắng để duy trì thành tích toàn thắng và tạo khoảng cách 3 điểm với đối thủ.

Tuy nhiên, Sunderland cho thấy họ không đến Etihad với mục tiêu phòng ngự chịu trận. Đội khách liên tục gây sức ép và biến trận đấu thành màn đôi công hấp dẫn ngay từ những phút đầu.

Man City sớm có bàn mở tỉ số ở phút 9. Enzo Fernandez tận dụng cơ hội để đưa đội chủ nhà vượt lên, nhưng lợi thế của Man City chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn.

Antoine Semenyo rực sáng trong chiến thắng của Man City (Ảnh: Martin Rickett/PA)

Ba phút sau, Sunderland đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Enzo Le Fee thực hiện đường chuyền thuận lợi để Brian Brobbey dứt điểm thành công, khiến hàng thủ Man City không kịp trở tay.

Những diễn biến hấp dẫn tiếp tục xuất hiện. Phút 29, Rayan Cherki đưa Man City lần thứ hai vượt lên sau một pha tấn công hiệu quả. Sunderland tiếp tục đáp trả và một lần nữa tìm được bàn gỡ.

Phút 33, Brian Brobbey hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Thomas Meunier, quân bình tỉ số 2-2. Trận đấu trở nên đặc biệt cởi mở khi hàng phòng ngự hai đội liên tục bị đặt vào tình trạng báo động.

Man City tưởng như phải bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa, nhưng Antoine Semenyo đã lên tiếng đúng lúc. Phút 43, tiền đạo đội chủ nhà tận dụng đường chuyền của Marc Guehi để ghi bàn, giúp Man City kết thúc hiệp một với lợi thế 3-2.

Sau giờ nghỉ, Sunderland tiếp tục khiến đội chủ sân Etihad phải trải qua những phút thi đấu đầy căng thẳng.

Phút 57, Semenyo một lần nữa ghi tên mình lên bảng điện tử, hoàn tất cú đúp và nâng cách biệt lên 4-2. Với lợi thế hai bàn, Man City có cơ hội kiểm soát trận đấu nhưng Sunderland không buông xuôi.

Đội khách tiếp tục đẩy cao đội hình và rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4. Bàn thắng này khiến trận đấu trở lại thế giằng co và Man City không thể chủ quan trong những phút cuối.

Trong thời điểm Sunderland đang tạo sức ép mạnh, Erling Haaland đã xuất hiện để giải quyết trận đấu. Bàn thắng ở phút 81 giúp Man City nâng tỉ số lên 5-3 và đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của Sunderland.

Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Man City tại Premier League mùa này. Kết quả này giúp đội chủ sân Etihad tiếp tục giữ ngôi đầu với 15 điểm và tạo khoảng cách 3 điểm với Arsenal.