Nga - Iran: Phương cách phá thế cô lập

Việc tăng cường hợp tác giữa Nga và Iran đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. (Nguồn: oilprice.com)

Trong cuộc gặp gỡ mới đây tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian một lần nữa khẳng định hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược.

Việc Moscow và Tehran tìm cách gắn bó không phải ngẫu nhiên. Là hai nước láng giềng cùng chia sẻ biển Caspi, Nga và Iran vốn có quan hệ tốt đẹp trong nhiều thế kỷ. Ngay từ những năm 1990, Nga đã hợp tác với Iran trong lĩnh vực quan trọng là năng lượng hạt nhân dân sự thông qua việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Iran thì lần đầu tiên trong lịch sử đồng ý cho Nga sử dụng căn cứ quân sự để tấn công nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Việc Mỹ và phương Tây tìm cách cô lập, siết chặt Nga và Iran càng khiến Moscow và Tehran cảm thấy cần liên kết chặt chẽ. Trên thực tế, định hướng này đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Những năm gần đây, hợp tác đa ngành giữa hai nước, từ dầu khí, năng lượng đến công nghiệp, khoa học, phát triển các tuyến hành lang vận tải chiến lược… đều được thúc đẩy.

Khi dòng hàng hóa từ châu Âu sang Nga bị gián đoạn do lệnh cấm vận bởi xung đột ở Ukraine, nhiều mặt hàng của Iran đã được dùng thay thế. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Nga và Iran đã tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với Tehran, Moscow là lựa chọn trung gian đáng tin cậy trong đối thoại với Washington, nhất là sau khi Iran bị tấn công ngay trong quá trình đàm phán thông qua các bên khác. Tehran từng khẳng định: “Nếu đạt được thỏa thuận thông qua Tổng thống Putin, điều đó sẽ đi kèm với sự bảo đảm về mặt thực thi”.

Việc tăng cường hợp tác giữa Nga và Iran đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Đây chính là phương cách mà Moscow và Tehran áp dụng để phá thế bao vây và cô lập của Mỹ và phương Tây.