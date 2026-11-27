Ảnh minh họa

Theo tuyên bố được đăng tải trên trang tin chính thức của IRGC, máy bay chiến đấu Mỹ đã tiếp cận không phận Iran ở phía đông nam đảo Hengam, gần eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố, IRGC cho biết chiếc F-16 đã tiếp cận không phận Iran trong khi đang làm nhiệm vụ hộ tống và yểm trợ trên không cho các tàu thuyền mà phía Iran cho là "vi phạm quy định hàng hải".

Lực lượng không quân IRGC đã sử dụng hệ thống phòng không "hiện đại và tiên tiến" để bắn cảnh cáo.

Sau loạt bắn, chiếc F-16 đã thực hiện một pha cơ động gấp và đổi hướng, rời khỏi không phận Iran.

IRGC nhấn mạnh, mọi nỗ lực lách các quy định kiểm soát và quản lý giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz là "không thể chấp nhận".

Lực lượng này cảnh báo việc tiếp tục vi phạm có thể dẫn đến những tổn thất nặng nề hơn cho các tàu thuyền liên quan và lực lượng quân sự yểm trợ.

Tuyên bố cũng cảnh báo các chỉ huy quân sự Mỹ rằng không phận Iran là "lằn ranh đỏ" đối với lực lượng vũ trang nước này và bất kỳ hành vi xâm nhập mới nào của tiêm kích Mỹ sẽ vấp phải phản ứng phòng không quyết liệt.

IRGC cho biết thêm phản ứng như vậy có thể khiến máy bay đối mặt với số phận tương tự như chiếc tiêm kích F-15 và các máy bay không người lái của Mỹ từng bị nhắm mục tiêu trước đó.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức về tuyên bố trên.

Theo Xinhua