Tổng thống Argentina Javier Milei thăm Asuncion, Paraguay, vào ngày 26.11. Ảnh Reuters

Ngày 26/11 (giờ địa phương), Hạ viện Argentina đã chính thức thông qua dự luật áp đặt các quy định nghiêm ngặt lên Ngân hàng Trung ương, xác định "nhiệm vụ chính yếu và cơ bản" của cơ quan này là duy trì giá trị đồng nội tệ. Dự luật nhận được 141 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 99 phiếu trắng.

Trước đó, dưới thời các chính quyền tiền nhiệm, Ngân hàng Trung ương Argentina thường xuyên in thêm tiền để trang trải thâm hụt ngân sách. Chính sách này bị coi là nguyên nhân trực tiếp đẩy lạm phát của quốc gia Nam Mỹ lên mức phi mã, vượt ngưỡng 200% vào năm 2023.

Ông Javier Milei đắc cử tổng thống vào năm 2023 với cam kết kiềm chế lạm phát và cắt giảm mạnh tay chi tiêu công. Dưới sự lãnh đạo của ông, tỷ lệ lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng đi kèm với đó là tỷ lệ nghèo đói gia tăng đột biến. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhận định Argentina có nguy cơ rơi vào suy thoái khi các hoạt động kinh tế suy giảm liên tục trong những tháng gần đây.

Bất chấp những lo ngại về tăng trưởng, Văn phòng Tổng thống Milei vẫn hoan nghênh việc thông qua đạo luật về Ngân hàng Trung ương, vốn đã được Thượng viện phê chuẩn trước đó.

Tuyên bố của Phủ Tổng thống nhấn mạnh: "Sự kiện này đánh dấu sự chấm dứt của gần hai thập kỷ thao túng chính trị tại Ngân hàng Trung ương". Cơ quan được thành lập từ năm 1935 này được mô tả là đã trải qua "91 năm bị bòn rút, trưng thu, miễn trừ trách nhiệm và suy thoái thể chế" cho đến trước bước ngoặt này.

Tuy nhiên, đạo luật cuối cùng đã lược bỏ một điều khoản quan trọng mà ông Milei từng thúc đẩy, đó là yêu cầu phải có sự đồng thuận của 2/3 số phiếu tại cả hai viện Quốc hội mới có thể bãi nhiệm Thống đốc Ngân hàng Trung ương.

Cũng trong ngày 26/11, Thượng viện Argentina đã thông qua một dự luật cải cách hệ thống bầu cử với tỷ lệ 43 phiếu thuận và 29 phiếu chống. Trọng tâm của dự luật là đình chỉ các cuộc bầu cử sơ bộ, cắt giảm ngân sách nhà nước tài trợ cho các chính đảng và bãi bỏ quy định bắt buộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống trước tổng tuyển cử.

Khác với luật về Ngân hàng Trung ương, dự luật bầu cử này chưa có hiệu lực ngay mà vẫn cần được Hạ viện thông qua.

Động thái này diễn ra khi chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Argentina (dự kiến vào ngày 24/10/2027), và ông Milei được kỳ vọng sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ hai.