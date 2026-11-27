Theo Wall Street Journal, ngày 24/11, các quan chức Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã tham dự cuộc họp kín với các trợ lý Ủy ban Tình báo Hạ viện, Thượng viện và lãnh đạo Quốc hội Mỹ.

Tại cuộc họp, các quan chức cho biết hiện chưa có dấu hiệu Trung Quốc cử điệp viên tiếp cận ông Jensen Huang, CEO Nvidia.

Những bằng chứng Mỹ thu thập được cho thấy nghi vấn về mối quan hệ giữa ông Huang và nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang có thể xuất phát từ tình cảm cá nhân, thay vì một chiến dịch được tổ chức nhằm phục vụ cuộc cạnh tranh chip tiên tiến.

Trước đó, ngày 9/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc Bắc Kinh đứng sau âm mưu gián điệp nhằm tiếp cận lãnh đạo Nvidia.

Người phát ngôn Quách Gia Côn tuyên bố những cáo buộc về hoạt động gián điệp của Trung Quốc là vô căn cứ và mang tính bôi nhọ.

Tuy nhiên, các quan chức tình báo Mỹ cho biết Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) từng tiếp cận bà Alice Huang để yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Bà được cho là vẫn duy trì liên lạc với cơ quan này trong thời gian có quan hệ tình cảm với ông Jensen Huang. Dù vậy, phía Mỹ chưa tìm thấy dấu hiệu cho thấy bà tiết lộ thông tin tình báo quan trọng cho MSS.

Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi ông Jensen Huang được phục chức CEO Nvidia, sau chiến dịch vận động có sự tham gia của Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump khẳng định lãnh đạo Nvidia không gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Những người ủng hộ ông Huang cũng cho rằng chưa có đủ bằng chứng chứng minh bà Alice Huang là gián điệp.

Trong nội bộ giới chức Mỹ vẫn tồn tại những cách nhìn khác nhau về mối liên hệ giữa bà Alice Huang và tình báo Trung Quốc.

Một số quan chức cho rằng việc chuyển giao bất kỳ thông tin nào cho Bắc Kinh đều có thể cấu thành hoạt động gián điệp, bất kể động cơ. Những người khác nhận định mối liên hệ này có thể chỉ mang tính thủ tục.

Các cơ quan tình báo Mỹ tiếp tục điều tra bản chất mối quan hệ, trong khi hội đồng quản trị Nvidia cũng tiến hành xem xét riêng.

Bà Alice Huang từng giữ vị trí giám đốc điều hành cấp cao tại Megaspeed International, đối tác của Nvidia bị cáo buộc vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ.

Hiện các nhà lập pháp Mỹ đang tìm kiếm thêm thông tin về mối quan hệ giữa bà Alice Huang và ông Jensen Huang.

Bản thân nữ doanh nhân này cũng nằm trong diện bị điều tra liên quan đến 2 cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về cáo buộc chuyển hướng chip trái phép tại Megaspeed và công ty Super Micro.