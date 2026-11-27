Theo Al Jazeera, Bộ Năng lượng Ảrập Xêút ngày 26/11 đã xác nhận việc Houthi tấn công nhà máy lọc dầu Jazan khiến một công nhân người Nepal thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ tấn công cũng gây ra hỏa hoạn, buộc cơ sở này phải tạm dừng một phần hoạt động.

"Houthi là bên phải chịu trách nhiệm cho vụ việc. Những hành động tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự sẽ vấp phải sự đáp trả quân sự kiên quyết", phát ngôn viên liên quân Ảrập Xêút Turki al-Maliki cho biết.

Cuộc tấn công nhắm vào nhà máy lọc dầu Jazan xảy ra chỉ một ngày sau khi Houthi tập kích nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ảrập Xêút tại Ras Tanura. Phía Riyadh sau đó tuyên bố đã đánh chặn 4 máy bay không người lái (UAV) ở Ras Tanura, nhưng không nêu cụ thể về thiệt hại. Tuy vậy, nguồn tin của CNN tiết lộ rằng hoạt động bốc xếp dầu tại cảng Ras Tanura đã bị đình chỉ sau vụ tấn công và hiện chưa rõ liệu các hoạt động này đã được nối lại hay chưa.

Ảnh vệ tinh cho thấy một cơ sở năng lượng của Ảrập Xêút bốc cháy sau đợt tấn công của Houthi. Ảnh: Planet Labs

Trong những ngày gần đây, Houthi liên tục nhắm vào hạ tầng năng lượng và cảng biển của Ảrập Xêút, làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ gián đoạn xuất khẩu năng lượng trong khu vực.

Tại Yemen, tình hình giao tranh giữa Houthi và quân đội chính phủ vẫn đang liên tục leo thang. Trong ngày 26/11, quân đội chính phủ Yemen đã tấn công hàng trăm vị trí của Houthi, phá hủy nhiều cơ sở mà họ mô tả là các mục tiêu quân sự hợp pháp tại các tỉnh Sanaa, Hodeidah và Saada.

Ở một diễn biến liên quan, chính phủ Anh mới đây đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào lực lượng Houthi, cáo buộc nhóm này gây bất ổn khu vực, phá hoại nỗ lực hòa bình tại Yemen và tấn công cơ sở hạ tầng dân sự.

"Lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm đi lại với 4 thủ lĩnh cấp cao của Houthi. Các cuộc tấn công mới của Houthi nhằm vào đối tác của London và dân thường là không thể chấp nhận", người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết.