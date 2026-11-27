Ngày 27-11, Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte tuyên bố không từ chức trong khi chờ phán quyết của Thượng viện đối với vụ luận tội bà. Bà cho biết đã chuẩn bị cho khả năng bị kết tội và cảnh báo việc bị phế truất có thể dẫn đến nhiều hệ quả.