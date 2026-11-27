Tổng thống Ukraine liên tiếp cáo buộc Nga sắp tấn công lớn
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục phát đi cảnh báo cho biết quân đội Nga đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho một đợt tập kích quy mô lớn mới. Mục tiêu trọng tâm của đợt tấn công dự báo sẽ nhắm vào hạ tầng năng lượng, mạng lưới hậu cần và các công trình thiết yếu. Trong khi đó, phía Nga nhiều lần khẳng định các đợt không kích của họ chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở phục vụ hoạt động máy bay không người lái.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-thong-ukraine-lien-tiep-cao-buoc-nga-sap-tan-cong-lon-24626112718361413.htm