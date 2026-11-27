Tờ Kyiv Independent ngày 27/11 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã trả lời phỏng vấn đài BBC về chiến dịch bôi nhọ nhắm vào Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chống tham nhũng Đặc biệt (SAPO).

"Tôi luôn cố gắng ủng hộ NABU và SAPO, nhưng không thể can thiệp vào công việc của họ, bởi đây là những cơ quan độc lập", ông Zelensky cho biết.

Phát biểu của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi NABU và SAPO tiết lộ rằng hai cơ quan này đang phải đối mặt với một chiến dịch bôi nhọ, sau các cuộc điều tra gần đây liên quan đến những quan chức cấp cao trong ngành thực thi pháp luật. Thậm chí NABU và SAPO còn chỉ đích danh Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), vốn được xem là trung thành với Văn phòng Tổng thống, là một trong những nguồn gây sức ép chính đối với nhân viên của hai cơ quan này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Một số cựu quan chức và quan chức đương nhiệm cấp cao đang bị các cơ quan chống tham nhũng điều tra đã cáo buộc NABU và SAPO tìm cách tác động đến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Họ cho rằng các cuộc điều tra này nhằm gây sức ép buộc Kiev chấp nhận một thỏa thuận bất lợi với Moscow", Kyiv Independent thông tin.

Khi được hỏi về cáo buộc SBU gây sức ép lên NABU, Tổng thống Zelensky nói các nhà báo có thể điều tra vấn đề này. Ông cho biết một số quan chức SBU đã bị chất vấn về hành động của họ, trong khi những người khác đã bị cách chức.

Kể từ cuối năm 2025, NABU và SAPO đã trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục phanh phui các đường dây tham nhũng quy mô lớn trong chính quyền Kiev. Chiến dịch này đã khiến một số nhân vật thân cận với ông Zelensky phải từ chức, bao gồm cựu chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak.