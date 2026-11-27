Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine ngừa sốt rét cho trẻ em tại Yala, Kenya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Gavi dự kiến sử dụng khoản tài trợ trị giá 214 triệu USD từ hai tổ chức phi lợi nhuận là GiveWell và Coefficient Giving để thực hiện kế hoạch trên, sau khi buộc phải cắt giảm ngân sách cho vaccine phòng sốt rét hồi đầu năm nay do không đạt mục tiêu gây quỹ. Giám đốc điều hành Gavi, bà Sania Nishtar cho biết việc khôi phục nguồn ngân sách này đồng nghĩa với việc các quốc gia sẽ không phải cắt giảm hoạt động cung ứng vaccine ngừa sốt rét, đồng thời nhận định đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhu cầu tiêm chủng đang ở mức cao.

Trước đây, Gavi từng tài trợ lên tới 85% nhu cầu dự kiến đối với các khu vực có mức độ lây truyền sốt rét từ trung bình đến cao. Tuy nhiên, hồi tháng 1/2026, Gavi đã phải hạ tỷ lệ này xuống 70% đối với các khu vực lần đầu đặt mua vaccine. Với sự hỗ trợ của GiveWell, Gavi có thể khôi phục tài trợ trở lại ngưỡng 85%.

Dữ liệu mới từ Viện vaccine Sabin cho thấy, những quốc gia đã có một năm triển khai loại vaccine này đạt tỷ lệ bao phủ trung bình 80% đối với mũi tiêm đầu tiên và 70% đối với mũi thứ ba. Để đạt hiệu quả bảo vệ toàn diện, trẻ cần được tiêm đủ 4 mũi, trong đó mũi cuối cùng được tiêm khi trẻ bước sang tuổi thứ hai.

Mỗi năm, bệnh sốt rét cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 người, phần lớn là trẻ em dưới 5 tuổi tại khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi. Giới chuyên gia nhận định khi kết hợp cùng các biện pháp phòng chống khác, vaccine phòng sốt rét đang bắt đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.

Trong diễn biến khác, Gavi cũng chuẩn bị thực hiện đợt giải ngân đầu tiên từ Chương trình Tăng tốc sản xuất vaccine châu Phi (AVMA) – sáng kiến nhằm thúc đẩy năng lực tự sản xuất vaccine trên toàn lục địa. Theo đó, Gavi sẽ chi tối đa 30 triệu USD để hỗ trợ Viện Pasteur tại Dakar (Senegal) sản xuất vaccine phòng bệnh sốt vàng da.