Theo WANA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/11 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh đơn vị phòng không Iran khai hỏa về phía một tiêm kích F-16 của Mỹ ở vùng biển phía đông nam đảo Hengam trên vịnh Ba Tư.

"Hệ thống phòng không tiên tiến của đã bắn cảnh báo về phía máy bay F-16 của Mỹ. Phương tiện của đối thủ đã phải từ bỏ nhiệm vụ hộ tống phương tiện hàng hải vi phạm, quay đầu và tránh xa không phận của Iran", IRGC tuyên bố.

IRGC khẳng định mọi nỗ lực né tránh quy định về kiểm soát giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz đều là "không thể chấp nhận được", đồng thời cảnh báo không phận của Iran là "lằn ranh đỏ", mọi phương tiện bay vi phạm đều có nguy cơ bị bắn hạ giống với máy bay F-15E của Mỹ hồi tháng 4.

Lực lượng phòng không Iran khai hỏa về phía tiêm kích F-16 của Mỹ. Video: WANA

Hiện Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của IRGC.

Cùng ngày 27/11, Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa, nhấn mạnh rằng Mỹ đã huy động toàn bộ năng lực quân sự nhưng vẫn không thể đưa nổi một con tàu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

"Mọi nỗ lực của đối thủ đều sẽ không đem lại kết quả. Mệnh lệnh là duy trì tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thu hồi hai tàu chở dầu của nước này bị lực lượng Mỹ bắt giữ", ông Irani nói.

Tư lệnh Iran cũng chỉ trích hoạt động của Washington tại eo biển Hormuz, cáo buộc lực lượng Mỹ thu của các chủ tàu hàng triệu USD để hộ tống tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này, nhưng lại từ chối chịu trách nhiệm hoặc hoàn trả tiền khi các tàu bị tấn công.