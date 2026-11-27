Nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, sẽ họp trực tuyến vào ngày 29/11 để thống nhất hạn ngạch sản lượng năm 2027, trong bối cảnh tình hình cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran còn chưa rõ ràng và đang làm xáo trộn thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Các bộ trưởng cũng sẽ ấn định mức công suất tối đa cho từng nước nhằm tăng tính minh bạch và làm cơ sở phân bổ hạn ngạch thời gian tới. Tuy nhiên, một số trong 21 thành viên đã phản đối các mức mới, kết quả sau hai năm phân tích của hãng tư vấn Mỹ DeGolyer and MacNaughton. Giữa tháng 11/2026, Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais cho biết đây là lần đầu tiên công suất sản xuất bền vững tối đa được đánh giá qua một quy trình độc lập, khách quan.

Theo hãng tin Bloomberg, tuần này, Iraq, một trong những nước vùng Vịnh chịu thiệt hại nặng nhất do Iran trên thực tế đóng cửa eo biển Hormuz từ tháng 2/2026, được cho là đã bác bỏ mức công suất đề xuất vì quá thấp. Nước này cho biết, công suất bền vững tối đa của mình đạt 5,2 triệu thùng/ngày, thay vì 5 triệu thùng/ngày như báo cáo nghiên cứu. Các nhà phân tích của ngân hàng DNB Carnegie nhận định Iraq lâu nay cho rằng việc hạn chế sản lượng làm giảm nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết đất nước.

Bên cạnh đó, các vụ tấn công gia tăng vào hạ tầng năng lượng giữa Ukraine và Nga cũng làm phức tạp triển vọng thị trường và quá trình tính toán công suất. Chuyên gia Jorge Leon của Rystad Energy nhận định mọi quốc gia bị sụt giảm sản lượng đều có lý lẽ thuyết phục rằng tình trạng này chỉ mang tính tạm thời, đồng thời dự báo phiên họp trực tuyến tới sẽ là một trong những cuộc họp phức tạp nhất của OPEC+ trong nhiều năm qua.

Bloomberg dẫn nguồn hai đại biểu giấu tên trong nhóm cho biết, OPEC+ có thể gia hạn hạn ngạch hiện tại sang tháng 1/2027 do bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, các đòn đáp trả của Iran vào hạ tầng các nước vùng Vịnh láng giềng khiến nhiều quốc gia chỉ khai thác thấp hơn nhiều so với công suất. Theo ông Leon, vấn đề lớn hiện nay là Nga khi sản lượng tháng 10.2026 của nước này chỉ đạt 8,4 triệu thùng/ngày so với hạn ngạch gần 10 triệu thùng/ngày. Điều này làm tăng khả năng Nga bị giảm hạn ngạch khi chiến sự Ukraine kéo dài, yếu tố có thể giữ giá dầu ở mức cao.

Chi phí năng lượng tăng cao đã làm suy giảm nhu cầu toàn cầu, buộc các nước và doanh nghiệp tìm nguồn cung thay thế. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường sẽ dư cung trở lại trong quý IV/2026 khi nguồn cung tăng vượt nhu cầu dự báo. Trong khi đó, nguy cơ bất mãn nội bộ quanh các mức mục tiêu mới đang gia tăng.

Đầu năm 2026, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã rút khỏi OPEC do bất bình với hạn ngạch do Saudi Arabia dẫn dắt, trong bối cảnh UAE muốn tăng mạnh sản lượng trong những năm tới. Quyết định này đã tác động mạnh tới vị thế chi phối thị trường và khả năng điều tiết giá của OPEC.