Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể những hành động nào cần chấm dứt, trong khi các cáo buộc về hoạt động gây bất ổn của Nga tại châu Âu tiếp tục gia tăng.

Kỳ vọng thỏa thuận Nga - Ukraine sớm đạt được

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/11, ông Trump cho biết đã dành nhiều thời gian trao đổi với ông Putin trong cuộc gặp tại Trung Quốc tuần trước về việc chấm dứt các hành động quân sự của Nga tại châu Âu.

"Tôi thực sự tin rằng đây là khả năng rất lớn. Hàng nghìn người đang thiệt mạng mỗi tháng, một cuộc tắm máu hoàn toàn", ông Trump viết, nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận giữa Moskva và Kiev.

Tổng thống Mỹ thường xuyên kêu gọi các bên đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến Ukraine, kéo dài từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự năm 2022. Tuy nhiên, cách ông sử dụng cụm từ "các vùng lãnh thổ trên khắp châu Âu" lần này gây chú ý, bởi phạm vi đề cập dường như không chỉ giới hạn ở chiến trường Ukraine.

Ông Trump không giải thích cụ thể những hành động nào của Nga cần dừng lại. Trong những năm qua, một số quốc gia châu Âu nhiều lần cáo buộc Moskva có các hoạt động khiêu khích hoặc gây bất ổn ngoài lãnh thổ Ukraine.

Bất đồng giữa hai tổng thống cản trở đàm phán

Phát biểu với phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, Tổng thống Trump tiếp tục cho rằng Tổng thống Putin muốn đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhận định mối quan hệ căng thẳng giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là trở ngại lớn đối với tiến trình đàm phán.

"Vấn đề lớn nhất đối với thỏa thuận này là hai nhà lãnh đạo thực sự căm ghét nhau", ông nói.

Ông Trump thường đặt trọng tâm vào quan hệ cá nhân trong ngoại giao, cho rằng việc xây dựng quan hệ trực tiếp với các lãnh đạo có thể giúp giải quyết những bất đồng quốc tế. Dù vậy, cách tiếp cận này cũng vấp phải hoài nghi, đặc biệt khi Washington bị cho là chưa gây đủ sức ép lên Moskva để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết chưa rõ ông Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Florida vào tháng tới hay không. Cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 14-15/12.

"Nếu tùy thuộc vào tôi, tôi muốn ông ấy tham dự", ông Trump nói, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về khả năng nhà lãnh đạo Nga sẽ đến Mỹ.

Điện Kremlin ngày 26/11 cho biết chưa có quyết định về việc ông Putin tham gia hội nghị.

Các nước châu Âu tiếp tục cáo buộc Nga gây bất ổn

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu gia tăng cảnh giác trước các hoạt động bị cho là có liên quan đến Nga.

Ba Lan, thành viên NATO, tuần này cáo buộc Nga cố tình vi phạm không phận nước này. Estonia gần đây cũng liên hệ một vụ phóng hỏa với cơ quan tình báo quân sự Nga.

Các cáo buộc trên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ căng thẳng lan rộng ra ngoài chiến trường Ukraine, trong khi nhiều nước châu Âu tiếp tục củng cố các biện pháp an ninh.

Tuần trước, ông Trump gặp ông Putin tại Thâm Quyến, Trung Quốc, bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo APEC. Cuộc gặp nằm trong nỗ lực ngoại giao của chính quyền Mỹ nhằm giải quyết xung đột Ukraine và các vấn đề an ninh rộng hơn.

Ông Trump cũng tham gia cuộc gặp ba bên với ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chính quyền Mỹ cho rằng việc duy trì đối thoại trực tiếp với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc có thể góp phần giảm căng thẳng toàn cầu.

Trong khi đó, Jared Kushner, con rể và đặc phái viên ngoại giao của ông Trump, ca ngợi ông Putin là "bậc thầy chính trị" và một "nhân vật lịch sử" trong cuộc phỏng vấn podcast với Mathias Döpfner, giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Đức Axel Springer.

Ông Kushner cho rằng ông Putin đã thể hiện sự kiềm chế khi không sử dụng vũ khí hạt nhân, dù cuộc chiến Ukraine tiềm ẩn nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Ông cũng nói tin rằng Tổng thống Nga mong muốn hòa bình và cải thiện quan hệ với Mỹ.

Những phát biểu này tiếp tục cho thấy chính quyền Trump đặt kỳ vọng lớn vào ngoại giao trực tiếp với Moskva, trong bối cảnh triển vọng chấm dứt chiến sự Ukraine vẫn chưa rõ ràng.