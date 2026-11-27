Tuần trước, bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên đầu tiên.

Hội nghị kéo dài khoảng 80-90 phút và kết thúc bằng việc công bố tuyên bố chung gồm 4 điểm đồng thuận.

Đây được xem là sự kiện đặc biệt khi lãnh đạo 3 cường quốc hạt nhân lớn nhất, đồng thời là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cùng tham gia một cuộc đối thoại cấp cao.

Tuyên bố chung tập trung vào 4 vấn đề. Thứ nhất, Mỹ, Nga và Trung Quốc cam kết thúc đẩy cải cách Liên hợp quốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức này trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Thứ hai, 3 nước hướng tới tăng sản xuất, cung ứng các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và bảo đảm dòng chảy năng lượng ổn định.

Thứ ba, các bên nhấn mạnh nguyên tắc đồng thuận quốc gia, quyền miễn trừ của quan chức nhà nước và phản đối việc lạm dụng thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế.

Thứ tư, 3 cường quốc tái khẳng định chiến tranh hạt nhân không thể có người chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra, đồng thời nhất trí tiến hành đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân.

Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất 4 nguyên tắc định hướng quan hệ nước lớn, gồm tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng thắng và duy trì đối thoại.

Những nguyên tắc này nhấn mạnh chủ quyền quốc gia, không can thiệp công việc nội bộ, tôn trọng lợi ích cốt lõi và giải quyết bất đồng thông qua tham vấn.

Tổng thống Trump nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của 3 cường quốc trong việc giảm thiểu vũ khí và nguy cơ hạt nhân.

Trong khi đó, Tổng thống Putin cảm ơn Trung Quốc tổ chức cuộc gặp, đồng thời đề cập lợi ích chung trong giải quyết các xung đột khu vực, bao gồm Ukraine. Tuy nhiên, tuyên bố chung không đề cập trực tiếp đến cuộc chiến tại Ukraine hay xung đột Iran.

Cuộc gặp mang lại những lợi ích ngoại giao khác nhau. Trung Quốc củng cố hình ảnh một trung tâm điều phối đối thoại giữa các cường quốc.

Nga có cơ hội khẳng định vị thế quốc tế trong bối cảnh chịu nhiều lệnh trừng phạt. Với Mỹ, Tổng thống Trump thể hiện cách tiếp cận ưu tiên đàm phán trực tiếp và tìm kiếm những thỏa thuận thực dụng với các đối thủ chiến lược.

Tuy nhiên, phản ứng từ châu Âu và Ukraine cho thấy không phải mọi bên đều yên tâm trước cơ chế đối thoại này. Các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh tiếp tục hỗ trợ Kiev và cho rằng không thể đạt được hòa bình bền vững nếu bỏ qua tiếng nói của Ukraine và châu Âu.

Giới quan sát nhận định hội nghị phản ánh xu hướng chuyển dịch từ trật tự đơn cực sang môi trường quốc tế đa cực, trong đó các cường quốc vừa cạnh tranh vừa phải hợp tác trên những vấn đề sống còn.

Dù vậy, tuyên bố chung hiện chưa có cơ chế giám sát, lộ trình thực hiện hay cam kết cắt giảm vũ khí cụ thể. Cuộc gặp vì thế mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng nhiều hơn là một thỏa thuận có tính ràng buộc.

Khả năng hình thành những cơ chế hợp tác thực chất sẽ phụ thuộc vào các cuộc tiếp xúc tiếp theo và ý chí chính trị của cả 3 bên.