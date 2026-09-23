Nasdaq lập đỉnh 2 phiên liên tiếp

Kết phiên, Nasdaq tăng 0,5% lên 27.244 điểm, đánh dấu phiên lập kỷ lục thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, S&P 500 gần như đi ngang ở mức 7.764 điểm, còn Dow Jones giảm 0,4% xuống 51.863 điểm.

Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu bán dẫn và công nghệ liên quan đến AI. Micron tăng 5%, Sandisk tăng gần 7%, nối dài đà phục hồi của nhóm chip trong bối cảnh kỳ vọng chi tiêu cho AI tiếp tục mở rộng.

Thị trường cũng chú ý đến phản ứng tích cực đối với trợ lý AI mới của Meta, có khả năng thực hiện các tác vụ như gửi email, giao dịch và tìm kiếm sản phẩm thay người dùng. Tuy nhiên, công nghệ này cũng làm dấy lên lo ngại về cạnh tranh đối với các doanh nghiệp tiêu dùng và nền tảng số.

Áp lực đã xuất hiện ở một số cổ phiếu dịch vụ như Uber, Lyft hay Airbnb, trong khi cổ phiếu của Charles Schwab giảm mạnh hơn 6% do lo ngại tác động dài hạn từ các ứng dụng AI tự động.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu biến động quanh mức 100 USD/thùng, phản ánh sự giằng co giữa rủi ro địa chính trị và kỳ vọng nguồn cung ổn định hơn. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,94%, tiếp tục là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định giá cổ phiếu.

Tâm lý nhà đầu tư cũng chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị, bao gồm căng thẳng Trung Đông và khả năng đối thoại Mỹ - Trung trong thời gian tới, trong đó các vấn đề thương mại và quản lý AI được kỳ vọng sẽ được đưa ra thảo luận.

Thanh khoản thị trường ở mức cao, cho thấy dòng tiền vẫn tham gia, nhưng xu hướng phân hóa phản ánh sự thận trọng khi nhà đầu tư đánh giá tác động của AI và chính sách tiền tệ đến từng nhóm ngành cụ thể.