Hoa Kỳ tài trợ nghiên cứu dự án khu công nghệ số tập trung siêu quy mô tại TP HCM

Theo thông tin từ Cushman & Wakefield, mới đây, công ty dịch vụ bất động sản này đã được lựa chọn là đơn vị thực hiện nghiên cứu tiền khả thi toàn diện cho một dự án khu công nghệ số tập trung siêu quy mô, phục vụ AI và điện toán đám mây tại TP HCM.

Lễ ký kết giữa các bên có sự chứng kiến của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh. Ảnh: Cushman & Wakefield

Dự án có tên Stavian Digital Park, được phát triển bởi CTCP Hạ tầng Công nghệ cao Stavian (Stavian Hightech Infrastructure JSC) - thành viên của Tập đoàn phát triển hạ tầng Stavian Group.

Với tổng thể quy hoạch dự kiến rộng 300 hecta, Stavian Digital Park được định hướng phát triển thành một khu công nghệ số tập trung, chuyên biệt, có khả năng kết nối đa dạng với các nhà mạng.

Dự án được thiết kế để phục vụ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu, doanh nghiệp, hạ tầng số của Chính phủ, mạng lưới phân phối nội dung (CDN) và các tác vụ AI. Dự án cũng tích hợp hệ thống điện mặt trời tại chỗ và hạ tầng năng lượng tái tạo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững và năng lượng sạch.

Lộ trình phát triển hạ tầng của dự án bao gồm khả năng tiếp cận hệ thống cáp quang biển quốc tế với dung lượng tới 200 Tb/giây, công suất điện dự kiến đạt 300MW cho Giai đoạn 1 vào năm 2030.

Nghiên cứu tính khả thi của dự án này được tài trợ bởi USTDA. Việc hợp tác giữa các bên được chính thức ghi nhận tại lễ ký kết tại sự kiện Submarine Networks World 2026 diễn ra tại Singapore vào ngày 23/9 vừa qua.

Đại diện đơn vị tài trợ nghiên cứu, ông Thomas R. Hardy, Quyền Giám đốc USTDA đánh giá, Việt Nam là một thị trường đang phát triển về dữ liệu và hạ tầng AI trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

"Dự án này sẽ giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về hạ tầng số, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty Hoa Kỳ cung cấp công nghệ và chuyên môn cho khách hàng ở những dự án tương đồng.”, ông nói.

USTDA là cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ, tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển các dự án hạ tầng trọng yếu tại các thị trường mới nổi, qua đó góp phần thực hiện các ưu tiên chiến lược chung của Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế, đồng thời tạo cơ hội triển khai các giải pháp của Hoa Kỳ.

Theo giới thiệu, USTDA thường tài trợ cho các hoạt động kỹ thuật trong giai đoạn chuẩn bị dự án nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển các dự án hạ tầng, hỗ trợ các dự án thu hút nguồn vốn cần thiết để triển khai, đồng thời tạo điều kiện cho việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ.

Trước đó, ngày 21/9, tại New York, các lãnh đạo của Stavian cùng ông Thomas R. Hardy đã tham dự cuộc gặp với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tại cuộc gặp, các đơn vị đã báo cáo và trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng số và trung tâm dữ liệu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa Kỳ (USTDA). Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, tại cuộc tiếp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị USTDA tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam, lựa chọn một số dự án chiến lược, có tính lan tỏa cao để tập trung hỗ trợ. Trước hết là các dự án trong lĩnh vực năng lượng và lưới điện, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu, hàng không, cảng biển, logistics và giao thông hiện đại. USTDA được đề nghị phát huy vai trò “mở đường” ngay từ khâu chuẩn bị dự án, giúp Việt Nam sớm tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời đề nghị USTDA quan tâm hơn tới các lĩnh vực mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như AI, hạ tầng số an toàn, lưới điện thông minh, an ninh năng lượng và các giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh; tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghệ, tài chính và hạ tầng hàng đầu của Hoa Kỳ với các đối tác Việt Nam.

Ông Thomas R. Hardy khẳng định USTDA sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam xác định các dự án phù hợp, tập trung vào những dự án cụ thể, khả thi và có tác động lan tỏa cao. Theo ông Thomas R. Hardy, nhu cầu phát triển hạ tầng lớn của Việt Nam cùng thế mạnh của Hoa Kỳ về công nghệ, quản trị và các giải pháp chất lượng cao sẽ tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần làm sâu sắc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng nội hàm thực chất cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.