PNJ dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng, em trai chủ tịch đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ - Mã: PNJ) vừa công bố tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dự kiến sẽ đem lên cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 21/10 tới đây.

Theo kế hoạch điều chỉnh, doanh thu năm 2026 của PNJ dự kiến 39.057 tỷ đồng, giảm 20% so với kế hoạch ban đầu (48.660 tỷ).

Công ty cũng dự kiến ghi nhận 7.071 tỷ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán, theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán.

Sau khi tính khoản dự phòng này, PNJ dự báo có thể lỗ trước thuế 6.059 tỷ đồng và lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng. Con số này đảo chiều mạnh mẽ so với mức mục tiêu lãi sau thuế ban đầu đã được ĐHĐCĐ thông qua là 3.409 tỷ.

Nếu loại trừ khoản dự phòng trên, PNJ ước lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt khoảng 800 tỷ đồng, vẫn sụt giảm đáng kể so với kế hoạch đã được thông qua.

Kế hoạch dự kiến trình tại ĐHĐCĐ bất thường, chưa tính phần trích lập dự phòng. Nguồn: PNJ.

Song song với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức để tăng cường nguồn lực tài chính. Phương án cụ thể sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.

Đây là lần hiếm hoi PNJ công bố kế hoạch huy động vốn, bởi các năm trước, công ty đa số chỉ cần vay ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

Hành động này cho thấy công ty đang đối diện với áp lực thanh khoản rõ rệt, bắt đầu từ đầu tháng tháng 7/2026 – khi Cơ quan điều tra cho biết ông Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) bị cáo buộc liên quan đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Sự kiện này đã dấy lên làn sóng bán tháo kim cương tại nhiều cửa hàng kinh doanh trang sức này khắp cả nước, bao gồm cả PNJ. Điều này đã khiến công ty đối diện với áp lực thanh khoản cục bộ. Tình trạng này sau đó đã được cải thiện nhờ vào chính sách thu đổi của PNJ công bố vào ngày 21/7.

Theo số liệu từ PNJ, trong tháng 7, công ty đã phải chi tổng cộng hơn 7.000 tỷ đồng thu mua lại kim cương, vàng, riêng 20 ngày đầu tháng đã phải chi hơn 5.900 tỷ đồng để mua lại tất cả sản phẩm kim cương do nhu cầu bán tăng đột biến.

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, tiền và tiền gửi của PNJ đạt gần 3.903 tỷ đồng tại ngày 30/6, tăng 57% so với đầu năm. Sang tháng 7, PNJ đã phải tất toán trước hạn 3.100 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn để đáp ứng nhu cầu thanh khoản.

Khoản tiền này tương đương khoảng 94% số dư tiền gửi có kỳ hạn tại ngày 30/6.

Ngày 4/9, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương thực hiện giao dịch vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính cho công ty. Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi nhận tại báo cáo tài chính gần nhất của công ty (không quá 1.079 tỷ đồng).

Chỉ ít ngày sau khi chủ trương vay vốn được thông qua, hai con gái bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã đăng ký bán lần lượt 7 triệu cổ phiếu và 18 triệu cổ phiếu từ ngày 10/9 đến 10/10. Kết quả cả hai đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu qua đó cũng giảm xuống tổng cộng 4,88%.

Mới đây, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cũng đã đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, thoả thuận trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến 30/10.

Nếu giao dịch thành công, em trai Chủ tịch PNJ sẽ giảm sở hữu từ 2,7% xuống còn 0,94% vốn.

So với trước biến cố, cổ phiếu PNJ đã mất gần một nửa thị giá, về còn 33.000 đồng/cp chốt phiên 25/9.